Las protestas por la falta de agua en la ciudad se han agudizado durante las últimas semanas debido al déficit que enfrenta, lo que provoca que personas “ordeñen” los tinacos de sus vecinos ante la escasez, según denuncias.

En varios puntos de la ciudad, como la colonia Centro y en la Sebastián Lerdo de Tejada, hay reportes de casos en los que los vecinos irrumpen en viviendas para robar el agua potable con cubetas o mangueras, incluso durante la madrugada.

En la colonia Sebastián Lerdo de Tejada se registra este tipo de “ordeña”. Susana —una de las vecinas afectadas— señaló que los días en que tienen agua su familia aprovecha para llenar sus dos tinacos, pero han detectado que extrañamente sus tinacos son vaciados de la noche a la mañana.

Sospechan que un vecino usa una escalera para subir por las madrugadas a la casa familiar y robar a través de cubetas el agua de los tinacos, a pesar de que estos se encuentran en un segundo piso.

“En mi casa tenemos dos tinacos y al revisar cuánto teníamos de agua, nos dábamos cuenta que estaban casi vacías a pesar de que no usábamos mucho porque procuramos no malgastarla para que no nos hiciera falta. Nos dábamos cuenta que uno de mis vecinos tenía una escalera en nuestra pared, y en las noches oíamos ruidos”, contó.

Sobre las escasez, el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, reconoció que la ciudad solo cubre el 60 por ciento de la demanda del líquido pues aporta también a otros municipios como Emiliano Zapata.

Denuncian ordeña de tinacos ante escasez de agua en Xalapa

Una de las principales quejas de la población es que no se respeta el programa de tandeo y hay colonias en las que pasan hasta 10 días sin agua, como en la Benito Juárez, cuyos habitantes durante esta semana cerraron la avenida Lázaro Cárdenas durante dos días consecutivos ante la falta del líquido.

Es así que la “ordeña” de tinacos es cada vez más común; un testigo reportó otro de estos casos en la zona Centro, en donde desde los edificios más altos se da cuenta de esta práctica entre vecinos que aprovechan la ausencia de algunos para llenar sus cubetas.

“Los tiempos de escasez han llevado a estas situaciones vecinales, he visto que las personas se brincan de su casa a la de sus vecinos y lastimosamente se meten a ‘ordeñar’ y sacar el agua de los tinacos, usan mangueras o cubetas para pasar el líquido hacia su tinaco. Es una denuncia porque están faltando a los valores, a la ética y es un robo”, dijo.

Lamentó que ante la escasez del agua potable ahora la gente debe cuidar de sus tinacos lo mismo que de sus otras pertenencias.

“Nunca pensamos que íbamos a llegar a esto, debería ser catalogado como un robo con agravantes”, comentó.

Con información de AVC Noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ