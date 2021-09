Denuncian intento de invasión en bosque por personal de Gobierno del Estado

Xalapa, Ver.- Denuncian que persisten los intentos de invasión en el bosque de la zona sur de Xalapa, por parte de personas cercanas al gobierno.

Al respecto, Armando Uresti Ramírez, vicepresidente de la cooperativa del bosque Don Roberto, acusó que, la noche del martes 21 de septiembre, el director del Colegio de Veracruz (Colver), Mario Raúl Mijares, y la maestra María Cristina Sosa Sánchez introdujeron a una persona en la propiedad privada, en el acceso al humedal conocido como “Los Patos”.

Los hechos ocurrieron frente a las oficinas del Instituto de Administración Pública (IAP), ubicadas sobre la calle Colmerillo, número 3 de la unidad habitacional Nuevo Xalapa.

La situación la detectaron desde el pasado domingo, cuando se percataron de que la propiedad estaba abierta; además, habían sido violados los candados de seguridad y al interior se encontraba una persona habitando en la oficina del bosque mencionado.

Te puede interesar:

“Llamé a la policía para que se documentara el acto y la persona fue entrevistada por los policías y dijo que un directivo del Colver la había introducido y que ella era intendente del IAP. Le pidió al policía que avisara a sus jefes porque estaba yo acreditándome como el propietario del lugar; también le pedían que hablara con quien la introdujo porque estaban cometiendo un delito”, explicó.

“Dijo que no sabía con quién me metía”

Los policías le pidieron a la persona que se retirara y sentenciaron que, de reincidir, sería remitida a la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Los policías me recomendaron que cerrara otra vez la propiedad, fuimos el martes por la tarde y al cerrar la propiedad se introduce nuevamente la señora y empieza a decir que la estoy dejando encerrada, que la voy a secuestrar. Vuelvo a llamar a los policías para dieran fe del hecho, de que yo no estaba secuestrando a la persona y que ella no quería salirse”, relató.

Uresti Ramírez señaló que al sitio arribó el Director del Colver con otras personas y acompañado de policías en dos patrullas, para posteriormente amedrentarlo y amenazarlo con meterlo a la cárcel.

“Diciendo que él era el director del Colver, que me iba a meter preso; que no sabía con quién me metía, lo que dicen los funcionarios prepotentes”, expresó.

El entrevistado indicó que el Director del Colver, en lugar de acreditar la propiedad con documentos, aseguró que ese terreno le fue donado por el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez; esto cuando se trata de una propiedad privada.

El vicepresidente de la cooperativa del bosque Don Roberto acreditó la propiedad en ese momento y exigió que cesen los intentos de invadir la zona; pues recordó que hace tres años, el IAP intentó apropiarse de la zona y, por ello, tuvo que ser cercada y rentada.

Por: Arantxa Arcos, colaboradora

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.