Denuncian fraude de presuntos funcionarios de la Secretaría de Hacienda

Por: Arantxa Arcos

Xalapa, Ver.- Presuntos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) están defraudando a propietarios de terrenos en la localidad de Zimpizahua; perteneciente al municipio de Coatepec, a unos 15 minutos de la capital del estado.

Al respecto, el delegado de Programas Sociales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, alertó la situación a la población general y explicó que hasta el momento no existe ningún programa ni política pública del Gobierno Federal enfocada a apoyos para vivienda en dicha zona mencionada del Pueblo Mágico.

“La política en materia de vivienda que dirige la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), la subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Gobierno Federal está focalizada en programas de subsidio total de mejoramiento y ampliación; pero no está en el territorio que tú señalas, en Zimpizahua o Coatepec”, expresó.

El funcionario federal puntualizó que los programas de vivienda sólo fueron aplicados en Xalapa y otras ciudades de la entidad.

Huerta Ladrón de Guevara también aclaró que los programas federales de apoyo a vivienda no exigen ninguna cantidad monetaria a los beneficiarios.

“La otra política urbana la maneja el Infonavit, el ISSSTE y los convenios que Conavi facilita para la creación de vivienda privada; por lo tanto, por parte del gobierno federal, no hay políticas”, insistió.

Pide a la población denunciar a los supuestos funcionarios formalmente

El Delegado de Programas Sociales en Veracruz pidió a la población presentar las denuncias ante las instancias correspondientes, en caso de detectar este tipo de anomalías.

“Nunca, nosotros no. La gente ya sabe que el Gobierno Federal no pide moches, ayudas, nada. Gobierno Federal es directo, investiguen bien porque se me hace que ha de ser otro”, continuó.

En el caso detectado en Zimpizahua se dio cuando habitantes comentaron que presuntos funcionarios exigían la cantidad de entre seis y ocho mil pesos a cada familia; esto como parte de un supuesto seguro para acceder a una pequeña construcción de 400 mil pesos en sus terrenos.

Los supuestos funcionarios presentaban un documento membretado presuntamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sello del Gobierno Federal, contenía el nombre del beneficiario y de un comisionado adscrito al Plan Nacional de Vivienda.

“Eso es puro rollo, la gente está avispada, la gente ya sabe y si alguien se durmió, que denuncie”, sentenció el entrevistado sobre el caso.

