Denuncian falta de atención a enfermos de VIH; carecen de medicamentos

El presidente de la Coalición Estatal LGBTTTIQ, Benjamín Callejas Hernández, denunció que el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, se ha negado a recibir a la Comunidad; quienes afirman que no hay retrovirales y son víctimas de discriminación por parte del personal.

En conferencia de prensa, acompañado de Frida Méndez Oropeza, presidenta de la asociación “Transformando vidas”, denunció que han tratado de reunirse con el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor; esto para hacer de su conocimiento el desabasto de medicamentos, la falta de atención a la población con VIH, pero no los ha recibo.

“También denunciamos trato discriminatorio hacia las personas que padecen VIH en el Capacit de Xalapa, que atiende a mil 500 personas; de las cuales, el 50 por ciento ha manifestado que ha sufrido discriminación por parte del personal. Y aquí es donde desafortunadamente las mesas de trabajo que hemos solicitado con el secretario de Salud para tratar este tipo de problemas, no hemos recibido una respuesta”, señaló.

Refirió que desde el mes de septiembre le han enviado oficios al funcionario y hasta el día de hoy no han tenido una respuesta favorable para atender la problemática.

Callejas Hernández lamentó que se carezca de un protocolo para atender a los enfermos con VIH; esto a pesar de tratarse de un protocolo federal que se debiera aplicara en el sistema de salud.

Incluso resaltó, han interpuesto quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por esta situación; sin embargo, el Secretario tampoco hace caso de este tipo de cosas.

Comentó que salen a medios de comunicación a denunciar con gente que ha sido testigo de lo que sucede, no sólo por “golpeteo” político como los han señalado, porque “este gobierno tanto federal como estatal” ha dejado mucho que desear por el incumplimiento de la agenda de la Comunidad”.

Recordó que le entregaron al Gobernador la agenda de la Comunidad y uno de los puntos era atender el problema de salud; pero a dos años de administración siguen teniendo desabasto de medicamentos y sufren discriminación.

En su oportunidad, Marlen Hernández Trujillo, extrabajadora social adscrita al CAE, informó que ingresó al Capacits en 2015 y el 31 de agosto de este año le informaron que ya no había recursos para que pudiera seguir laburando.

“Pero están metiendo a ocho personas, no dudo de su capacidad, pero desconocían del funcionamiento de la clínica. Si no hay recursos, por qué se quita a las personas que ya estábamos con una antigüedad; no había tenido ningún problema hasta ahora con la coordinadora actual.

Me han hablado pacientes para decirme que los han tratado muy mal. Yo interpuse una denuncia, tengo documentos donde se me negó por parte del gobierno federal el pago de aguinaldo, se comprobó que yo sigo activa en SESVER”, afirmó.

Además, la extrabajadora afirmó que los pacientes le han informado que pasan horas esperando a ser atendidos; por lo que exigió que se atienda está situación hasta las últimas consecuencias.

Refirió que hasta el 31 de agosto les estaban dotando de medicamentos para dos o tres meses; pero ahora la respuesta es que no hay o solo les dan para un mes cuando son pacientes que vienen de otros municipios y son de bajos recursos.

