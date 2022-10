Denuncian carencias en la Ciudad Judicial de Cardel en el primer día de labores 

El abogado Carlos Oliva denunció carencias en el primer día de labores en los Juzgados Sexto de Primera Instancia y Décimo Sexto especializado en materia Oral Mercantil, los cuales fueron reubicados de la Ciudad Judicial de Veracruz a la Ciudad Judicial de Cardel.



En entrevista, Oliva explicó que las instalaciones judiciales se abastecen de la energía eléctrica con una planta de luz solo para el funcionamiento de lo básico.



Incluso, el licenciado en Derecho refirió que los equipos de aire acondicionado no estuvieron en operación en el primer día de labores, además de que el edificio carece de ventanas para permitir el ingreso de aire.



“Cuando estás entrando al inmueble, sí, está muy bonito y está prácticamente nuevo, pero te das cuenta que no tienen luz, no hay climas, no hay ventas, por ahí escuchar en algunas mesas de trámite que no tienen ni agua, únicamente tienen una planta de luz que les está surtiendo lo elemental, que es un ventilador si acaso, las luces, el alumbrado que tiene cada juzgado y pues obviamente las computadoras”, puntualizó.

El abogado comentó que el Juzgado Municipal de Cardel también se trasladó esas instalaciones nuevas, donde comparte piso con el Juzgado Décimo Sexto especializado en materia Oral Mercantil.



Además, Carlos Oliva precisó que la Ciudad Judicial de Cardel no se ubica en una zona céntrica, sino que está en la localidad de Cabezas, perteneciente al municipio de Puente Nacional, pero hacia la salida a Nautla, lo cual complicado el traslado de abogados y sus clientes



“La realidad es que es una situación muy complicada, yo no tengo problema por el tema de que uso un vehículo, pero me puse a pensar, tengo varios compañeros, varios conocidos que son abogados, que definitivamente no tienen forma de moverse con un vehículo particular y sí está complicado porque independientemente de que se hayan movido a la zona de Cardel, no están realmente en una zona céntrica donde haya transporte como tal”, finalizó.

Con información de AVC Noticias

