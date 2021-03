El denunciante habló sobre la supuesta existencia de una empresa estafadora, dijo, que opera en Xalapa y la cual cambia de imagen; varias personas, afectadas

Xalapa, Ver.- Óscar Baltazar Garrido Aguilar hizo un llamado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez a que atienda una problemática que puede convertirse en una situación muy grave por los cientos de personas que han sido defraudadas por la constructora de negocios “La llave de la libertad financiera”.

En conocido café en Xalapa habló Garrido Aguilar con los reporteros. (FOTO: Ángeles Gonzáles)

En conferencia de prensa, advirtió que dicha empresa dedicada a dar créditos cambia constantemente de logotipos, es decir, se trata de supuestas empresas “fantasma” que tienen el mismo domicilio en la colonia Pastoresa, de esta ciudad.

Debido a las situaciones tan irregulares ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) radicada en la carpeta de investigación 870/2021.

“Ellos cambian de nombre. Vamos a hacer un plantón en la plaza Lerdo para exponer al gobernador, de manera pacífica, todo lo que está pasando para que no nos sigan estafando”, indicó.

Afirmó que posee evidencia suficiente en videos y fotografías de que la constructora le lleva clientes a, por ejemplo, una financiera denominada “Caja de Ahorros MX, creando oportunidades”, así como “Financiera del Bienestar”, pero no existen, son falsas.

Explicó que dichas empresas defraudadoras ofrecen créditos a través de redes sociales o mensajes de texto con bajas tasas de interés, sin comprobar ingresos, entre otros, pero a cambio de dar una fuerte cantidad de dinero, primero piden un enganche y es ahí donde estafan a las personas, ya que no los vuelven a contactar y los bloquean.

“Al acudir a esa empresa no piden muchos requisitos, nada más tu INE, lo básico y sin comprobar ingresos, a mi (le iban a prestar) un promedio de casi un millón de pesos”, reveló y explicó que dio en garantía más de 60 mil pesos.

“Cuando da uno el dinero bloquean, ellos ya no te hablan, te amenazan y cómo me di cuenta, fui una víctima, a mí me colocaron a la Caja de Ahorro MX, pero tuve la oportunidad de verla físicamente, está ubicada en Villahermosa, Tabasco, pero tiene sucursal en Xalapa, en el piso 21 de la torre JV en la colonia Pastoresa”, expuso.

Responsabilizó a Raymundo Alberto Gómez Luján o Ramón Gómez Hernández de cometer las estafas.

Fue la persona que se presentó como el encargado de la empresa y quien le aseguró que era un negocio respaldado por empresarios.

“Después de que acudí y vi que todo era falso y llegué al piso 10 me di una sorpresa en donde ese piso 10 está Pemex en Villahermosa, Tabasco. Eso fue hace unos dos meses y medio. Aquí tengo evidencias, denuncias”, abundó.

