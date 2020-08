Denuncia de Lozoya a Duarte es negada por exgobernador de Veracruz

Denuncia de Lozoya a Duarte donde afirma que el exgobernador de Veracruz le dio un Ferrari al expresidente Enrique Peña Nieto, fue rechazada por el mismo exmandatario.

Desde su cuenta de Twitter, que opera mientras está en prisión, Javier Duarte de Ochoa afirmó que no hizo tal obsequio, como lo plantea el exdirector de Pemex en su querella ante la Fiscalía General de la República.

Duarte bromeó diciendo que los únicos Ferraris que conoce son Ramón Ferrari Pardiño, a Alfredo Ferrari Saavedra y a Antonio Ferrari Cazarín.

“Con todo respeto a @EmilioLozoyaAus, quiero subrayar que a los únicos Ferraris que conozco son a Ramón Ferrari Pardiño, a Alfredo Ferrari Saavedra y a Antonio Ferrari Cazarin, quienes colaboraron en mi gobierno.

“En mi vida me he subido a un automóvil de esa marca italiana, nunca he comprado uno y mucho menos he regalado alguno”, señala la publicación realizada hace una hora.

En mi vida me he subido a un automóvil de esa marca italiana, nunca he comprado uno y mucho menos he regalado alguno. 2/2 @CiroGomezL @Reforma @Milenio — Javier Duarte (@Javier_Duarte) August 21, 2020

Según la denuncia, Lozoya relata que en el marco de las celebraciones del “Día de la Marina” en Veracruz, el entonces gobernador de la entidad, Javier Duarte, se acercó al avión presidencial para entregarle al presidente una carpeta.

Declara que al subir al avión Peña Nieto dijo: “Miren lo que me regaló el gober”, al tiempo que les mostraba la carpeta que contenía fotografías de un Ferrari con el texto “Este Ferrari perteneció al Presidente López Mateos”, junto con las llaves del vehículo.

