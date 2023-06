Erick Leonardo Arenas Ojeda, hombre transgénero, trabajador de la dirección de Tránsito del Estado, denunció que es víctima de actos discriminatorios y de transfobia por parte de sus compañeros.

Le dicen que está trastornado, que les causa asco, vergüenza, que se le nota lo “marimacho”.

En entrevista luego de la protesta que se llevara a cabo, acompañada de miembros de la Coalición LGBTTTIQ, expuso que le informaron sobre la culminación de su comisión en el Cuartel de San José, en donde se le había otorgado una medida de protección por el exsecretario Hugo Gutiérrez Maldonado.

“Porque soy víctima de violencia por discriminación aquí, por parte de elementos de la dirección de Tránsito”, indicó y mencionó que al regresarlo a Tránsito lo re victimizan.

Dijo que además de la denuncia y la queja que interpuso por las violencias que vive, no se le respeta su identidad.

Otra de las situaciones que está viviendo es que ahora, por denunciar lo que le pasa, lo están queriendo convertir en victimario, quieren desvirtuar todas las manifestaciones que ha hecho a través de quejas y denuncias, porque le fabricaron investigaciones.

Denuncia actos discriminatorios y de transfobia en Tránsito del Estado

Señaló que lamentablemente prevalece la impunidad al interior de la SSP, que todos aquellos que manifiestan alguna diferencia son víctimas de discriminación.

Los comentarios que recibe son que les dan asco los homosexuales, incluso quienes han sido sus testigos han sido violentadas y su esposa también ha sido acusada de falsificar firmas.

Sostuvo que todos los ataques son a raíz de que decidió cambiar de género en 2019, él tiene más de 8 años de servicio.

“No me permiten desarrollarme en mi trabajo porque soy una vergüenza para la institución y así lo han manifestado compañeras y compañeros. Se me limita a las actividades, se me limita a actividades meramente administrativas, no se me permite hacer actividades de campo”, reprochó.

Finalmente, consideró que las autoridades deberían hacer un censo de la población diversa que existe en las dependencias y dar capacitación a los servidores públicos para evitar la discriminación.

