Delincuentes causan destrozos en mercería del centro de Xalapa

Los delincuentes rompieron cristales de la fachada de la conocida mercería ubicada en el centro de Xalapa; las alarmas no se activaron, narran empleados

Xalapa, Ver.- Tres hombres intentaron ingresar a una mercería ubicada en pleno centro de la capital del estado, a dos cuadras de la Torre de Seguridad Pública (SSP) y una de Palacio de Gobierno.

Los daños causados a la fachada del lugar. FOTO: Arantxa Arcos

De acuerdo con los vigilantes que custodiaban el lugar, la alarma del sitio no se activó y los delincuentes sólo lograron romper el cristal que protegía el ingreso de personas desconocidas, a altas horas de la madrugada.

“La alarma no se activó porque es de sensores, como no entraron, pues no se activó. Sólo rompieron el vidrio, no hubo otra cosa y ahorita, no se reportó otra cosa, creo que ya no les dio tiempo”, contó Javier Díaz, empleado del lugar.

La mañana de este jueves, personal del sitio que ingresó a su horario normal comenzaron a revisar las instalaciones para corroborar si robaron algunos artículos de la tienda dedicada a la venta de telas, cierres, botones y demás artículos para costura.

“Supuestamente, lo que le dijeron a mi compañera, eran tres hombres que salieron corriendo, yo creo que cuando los vieron, pero no entraron”, repitió.

El intento de robo ocurrió a una cuadra del Mercado “Jauregui”, donde locatarios han denunciado públicamente, en los últimos días, que hombres ingresan al espacio para sustraer pertenencias de valor a comerciantes y clientes.

En un video compartido por ellos y que ya circula en redes sociales, se observa cómo uno roba una tableta a un adulto mayor que atendía a posibles clientes en su local. INFORMACIÓN DE ARANTXA ARCOS

