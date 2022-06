Del Río Virgen: mi encarcelamiento fue para frenar a Monreal y Dante Delgado

Mi encarcelamiento fue para tratar de descarrilar los proyectos políticos de Ricardo Monreal y de Dante Delgado, afirmó el secretario técnico del Senado, recientemente liberado de prisión, José Manuel Del Río Virgen.



En una entrevista con el diario El Universal, el político veracruzano acusó a las autoridades de abuso de autoridad y de violentar sus derechos humanos al detenerlo y secuestrarlo en la cárcel durante casi 6 meses sin pruebas.



Y es que aseguró al diario El Universal que su encierro durante 178 días en penal de Pacho Viejo, Veracruz, se debió a “un delito que no cometí”.



El pasado viernes, tras una audiencia, fue liberado el secretario técnico del Senado, José Manuel del Río Virgen, al considerar que no existen elementos que demuestren que sea responsable del homicidio de René Tovar, candidato a la alcaldía de Cazones, Veracruz, tras permanecer en el penal de Pacho Viejo desde el pasado 22 de diciembre.



“Fue una experiencia terrible, lo más espantoso que he vivido en mis 68 años de edad”, asegura el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Manuel del Río Virgen, al referirse a los 178 días que permaneció encarcelado en la prisión de Pacho Viejo, Veracruz, “por un delito que no cometí”.



En entrevista con EL UNIVERSAL, unas horas después de ser liberado, acusa al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de abuso de autoridad y de violentar sus derechos humanos al detenerlo y “secuestrarlo” en la cárcel durante casi seis meses sin pruebas de la autoría intelectual del asesinato de René (Remigio) Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Cazones de Herrera.



Además, desmiente a la Fiscalía de Veracruz, que asegura que a pesar de que se ordenó su liberación, no fue exonerado del delito que se le imputa.



José Manuel del Río sostiene que sí fue exonerado y declarado “completamente inocente”, y ante la advertencia de la fiscal de que continuará buscando pruebas para castigar a los responsables del asesinato, Del Río Virgen sostiene que no hay nada en su contra, lo que demostró al ganar todas y cada una de las instancias judiciales que intervinieron en este caso.



Juan Manuel del Río Virgen denuncia acoso de autoridades de Veracruz



Del Río Virgen, quien se reintegró a su trabajo en el Senado de la República denunció que autoridades de Veracruz lo están acosando y amedrentando.



El secretario técnico del Senado comentó que en su trayecto de Xalapa a la Ciudad de México, para regresar a su trabajo al Senado, un coche lo siguió en su viaje, aseguró, con la idea de intimidar y acosar.



“Hoy en la mañana me vine de Xalapa y me viene siguiendo un coche, quieren amenazarme y meterme miedo, miedo de qué, si yo no hice nada”.

El político observó que lo dicho por la Fiscal, Verónica Hernández Giadáns, que planteó que Del Rio Virgen no estaba exonerado de la carpeta que se integró en su contra por el asesinato de Remitió Tovar Tovar, es falso.



Aseguró que tanto jueces federales como magistrados del Tribunal Colegiado en materia penal determinaron que no había elementos para responsabilizarlo del asesinato de Tovar Tovar.



El militante de Movimiento Ciudadano fue detenido el 22 de diciembre y tras 178 días logró su libertad luego de que magistrados de un tribunal penal determinaron que la Fiscalía General no tenía elementos para vincularlo a proceso; el Juez Francisco Reyes revocó el encarcelamiento del político el viernes 17 de junio.



En entrevista con un medio nacional Del Río Virgen explicó que el voto en contra que presumieron tanto el gobernador Cuiltahuac Garcia como la Fiscal General, se referían a que el magistrado no apoyaba la competencia de la queja, pues se debía presentar en la ciudad de Poza Rica y no en Boca del Río, donde de resolvió



Reiteró que el delito de ultrajes, declarado invalido el 28 de febrero, se usó para detener políticos; y confirmó que el Senador Ricardo Monreal ha logrado la liberación de al menos 18 jóvenes detenidos por ese tipo penal.



Calculó que el 45 por ciento de los internos en el penal de Pacho Viejo, donde pasó más de seis meses, son inocentes.

