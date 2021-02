Dejan solo a Gonzalo Vicencio, convoca a secretarios y nadie llega

-Llama a los secretarios generales que dejen su chamba en gobierno y se regresen

Xalapa, Ver.- Luego de convocar a sesión del Comité Ejecutivo Estatal, los secretarios generales no llegaron, dejando solo a Gonzalo Vicencio Flores.

Fue el propio Vicencio, secretario general con funciones de presidente de Morena, quien explicó que se les convocó desde el 24 de enero, pero como tienen cargos en la administración no han regresado.

“Es la invitación para todos los secretarios que no están presentes. No es la primera vez que lo hacen; se ha convocado en varias ocasiones a los secretarios del Comité Ejecutivo, pero no se presentan”, admitió.

Insistió en repetir que tiene nombramiento ratificado por el INE, toda vez que no hay presidente, ya que quien fuera el presidente, se desempeña como delegado federal.

“Por lo tanto, estatutariamente el 32 inciso B, es muy claro. Por eso nos presentamos como secretario general con funciones de presidente. No nada más lo digo yo, es estatutario”, recalcó.

Llamó a los secretarios generales a que se apeguen a los estatutos, porque aquí no es de “grillitas”, deben tener compromiso con la militancia.

Luego de que afirmara que al ganar las elecciones los secretarios generales agarraron chamba en muchas dependencias, los llamó para que regresen a sesionar porque están en pleno proceso electoral.

Durante la asamblea buscaba informarles sobre la legalidad de su nombramiento y que cada secretario retomara sus áreas para sacar adelante el proceso electoral.

Asimismo, buscaba discutir la situación financiera de Morena porque no tiene ni delegada ni secretario de Finanzas, en general el estado que guarda el Partido.

Te puede interesar:

Como no le queda de otra, dijo que acudiría al partido a nivel nacional para exponer toda esta situación.

Respecto de la situación de la coalición, dijo que se presentó ante el OPLE, pero no sabe si tiene nombramiento, lo cual está fuera de lo normal, por eso desconoció el convenio de coalición.

Reiteró que se debió enviar el oficio de nombramiento al Comité Estatal porque es una “ofensa” o no se saben los estatutos y desconocen el mensaje del Presidente de no robar, no mentir, no traicionar.

“Yo les hago el llamado, si de verdad quieren ayudarle a la construcción de la Cuarta Transformación, que no hagan eso. Si el compañero que fue a entregar eso fue por protagonismo, porque eso es protagonismo, otra cosa es decir aquí yo mando. Yo le hago un llamado, que Esteban Ramírez les los estatutos”, expresó.

Finalmente, dijo que se mantendrá firme porque “no es posible que exista la ambición por el poder”.

