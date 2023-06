La liberación de Oscar Felipe N, presunto responsable del asesino de Miguel Sulvarán Xolo, fue un error de la Fiscalía, que ahora tendrá que retomar la carpeta de investigación para reaprenderlo.

El integrante de la Coalición Estatal LGBTTTI, Benjamín Callejas aseguró que también están pugnando por que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso y se pueda iniciar un proceso administrativo a quien liberó al presunto responsable de la muerte del joven chef.

“Lo que nos han comentado especialistas en temas de diversidad sexual es que ahí, lo que ocurrió, es que la Fiscalía General del Estado liberó, porque malinterpretó, las medidas que dio la Comisión Estatal de los Derechos Humanos”.

En ese caso, se emitió una recomendación de la CEDH por la que acreditaba que se había incurrido en tortura contra el detenido, sin embargo, afirmó el activista eso no implicaba que debía ser liberado, tal como lo valoró un juez.

“La CEDH dice que hubo violencia en la detención del presunto asesino, e hizo la recomendación de que, si hubo violencia, pero eso no lo desvinculaba contra el asesinato. Entonces, la fiscalía mal interpretó la recomendación, porque son dos procesos distintos, y entonces ellos lo liberaron”.

Debe ser atraído por la FGR el asesinato del chef Miguel Sulvarán: Coalición LGBT+

El activista comentó que en la actualidad se debe retomar el caso, y no se puede partir de cero, para detener al presunto asesino, “porque no se puede procesar dos veces a una persona por el mismo delito”.

Benjamín Callejas observó que las deficiencias en las que ha ocurrido la FGE se podrían reducir si se crea una Fiscalía Especializada en Crímenes de Odio, que obligaría a tener especialistas.

No descartó que se pueda fincar responsabilidad a los que integraron la investigación de Miguel Ángel, “desafortunadamente en México y en Estado la justicia no es pronta ni expedita, lo importante que la mamá no quite el dedo del renglón”.

Con información de AVC Noticias

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ