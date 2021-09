Las candidatas a diputaciones plurinominales indicaron que esperarán el proceso de asignación del OPLE, pero no descartan ir a instancias legales de no ser favorecidas

Xalapa, Ver.- Candidatas a una diputación plurinominal expresaron que desconocen los criterios que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) ocupe para elegir estos cargos públicos.

Las entrevistadas presumieron que se mostrarán respetuosas de los tiempos, pero en caso de no ser favorecidas, acudirán a las instancias legales correspondientes.

La mañana de este lunes, Ilya Dolores Escobar Martínez y Gisela López López, ambas militantes y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ofrecieron conferencia de prensa en conocido café de la capital del estado.

Señalaron que esperarán los tiempos que el OPLE requiere para elegir los 20 espacios plurinominales que serán asignados a los partidos políticos para igual número de diputados locales.

“No podría decirte si o no, estamos en una posición de respetar los momentos porque no sabemos el OPLE los criterios que utilizará y qué va a determinar. Pero siempre y cuando se respete el proceso, no habría ningún inconveniente de la resolución que dé el OPLE”, expresó Ilya Dolores Escobar Martínez.

Escobar recordó que llevan años trabajando en Morena, como parte del proyecto político denominado “Cuarta Transformación”.

“Tenemos años trabajando para el movimiento, para nuestro partido, en su momento, cuando comenzamos a caminar casa por casa, en estructuras electorales hemos hecho mucho trabajo sin esperar a que me tocara o nos tocara algo. Lo hemos hecho por convicción muy firme con ideales de nuestro partido”, mencionó Ilya Dolores Escobar Martínez.

De no obtener plurinominales, morenistas irán a instancias legales

Ambas mujeres comentaron que Escobar Martínez ocupa el tercer sitio en la lista plurinominal de Morena, mientras que López López se encuentra en el quinto lugar.

“Si se da la oportunidad sería magnífico, si en algún momento no nos favorece, seguiremos trabajando por el bien común de la gente, de nuestra comunidad y de Morena”, agregaron

