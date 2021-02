El empresario David Velasco Chedraui considera que la alianza ¡Veracruz va! no es una mala opción para las próximas elecciones

El empresario xalapeño David Velasco Chedraui, consideró que los ciudadanos son los que deben decidir quien encabece la candidatura a la alcaldía de Xalapa y expresó que la alianza ¡Veracruz va!, “no es una mala opción”.

“Tengo que esperar los momentos electorales y la otra son los ciudadanos, yo puedo decir: quiero ser el presidente de México, pero primero hay que ver si los ciudadanos están de acuerdo. Si los ciudadanos me aceptan otra vez…”, manifestó.

Reiteró que lo más válido es analizar quién tiene más posibilidades de ganar y quien no, “porque a veces son caprichos y cuando no tienes la mínima oportunidad, también debes saber cuándo tienes tu oportunidad y cuando no la tienes”.

¡Definió que si la alianza “Veracruz va!”, conformada por el PRI, PAN y PRD lo invitan a ser el candidato a la alcaldía de la capital, lo evaluará, “pero no es una mala opción”.

En otro tema, expresó que el sector empresarial está muy molesto porque no hay el acercamiento que debería de ser de parte de las autoridades y lo más lamentable es que sólo quieran cerrar los negocios.

Estimó que la mayoría de los establecimientos registran pérdidas de por lo menos el 50 por ciento y para muestra de ello está el centro de Xalapa, en donde se pueden observar locales en donde tienen leyendas de “se vende” o “se renta”, cuando antes no se veía.

Por ello, definió que debe haber más apoyos a la iniciativa privada, pero no que obliguen a cerrar por la pandemia, sólo que sean más exigentes en sus medidas de prevención.

Opinó que la pandemia ha “fracturado” a muchos empresarios y aunque se debe atender la problemática que genera el Coronavirus, también se deben cuidar a los negocios, porque son los que generan empleos.

Te puede interesar:

“Yo creo que no deberían de ser tan rígidas las reglas de estar cerrando negocios, sino que sean más rígidos en las indicaciones que tienen que llevar a cabo, que no cierren las puertas”, comentó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.