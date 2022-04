Dan de baja a 16 policías por extorsión y corrupción en lo que va del año

De enero a la fecha, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha dado de baja a 16 policías por casos relacionados con extorsión, corrupción y abuso de autoridad.



Entrevistado durante el Día del Policía Veracruzana, el titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado, dijo que de manera general van 80 elementos dados de bajas por diferentes actos delictivos desde el inicio de la actual administración.



“(Han sido dados de baja por) todos los delitos, desde insinuar cuestiones de corrupción, robo, extorsión, alguna lesión o abuso de autoridad”, señaló.



Indicó que el área de Asuntos Internos recibe las quejas de los ciudadanos y el Consejo de Honor y Justicia analiza los casos.



Durante su mensaje a los policías, pidió “ponerse la camiseta” al recordar que se les ha incrementado el salario desde la llegada del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

“No dejen que pase lo que pasó cuando yo llegué a tres años, que tenían poquitos policías, que casi ni balas había en el cuartel, no les vuelvan a dar oportunidad a los delincuentes de estar sobre ustedes. Deben entender de que ustedes son los responsables de que la gente de Veracruz esté bien”.



Les pidió “estar alertas porque hay compañeros que se pueden ir por un camino diferente”, y agregó que su meta es dejar una corporación de 10 mil elementos.



“Aquí no es solo de ‘me corrieron y yo’, aquí un pie lo tienes en la cárcel y otro en la tumba, así es nuestro trabajo, así lo escogimos. Un policía no se puede hacer en una academia, solo se amolda porque le policía ya viene”.

Con información de AVC Noticias

