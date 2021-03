Cuitláhuac usa como “preso político” a Rogelio Franco: PRD

Miembros y militantes del PRD iniciaron este día una jornada a favor de Rogelio Franco; piden su liberación y acusan al gobierno de tenerlo como “preso político”

Varios militantes y funcionarios del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se reunieron este sábado afuera de palacio de gobierno para, una vez más, hacer un llamado al ejecutivo estatal para que sea puesto en libertad Rogelio Franco, detenido “injustamente” y quien es usado como “preso político”.

Se pararon a un costado de palacio de gobierno para pedir justicia.

El consejero estatal del PRD Manuel Bernal Rivera indicó que “Veracruz está ultrajado”, y agregó: “Desde palacio de gobierno están cometiendo un atropello a la justicia, por eso iniciamos esta jornada para exigir la libertad de Rogelio Franco, ya que tiene todos los elementos para considerarse un preso político, el gobernador lo sabe.

Cuitláhuac, incapaz de debatir

“Existe un delirio persecutorio en contra de la libertad de expresión, porque todos sabemos que la aprehensión de nuestro compañero es la muestra inequívoca de un uso faccioso de la ley, sin embargo, es lo contrario. El gobierno es incapaz de debatir, Rogelio es un preso político, y lo demuestra interfiriendo en un proceso electoral próximo”, reiteró.

Con cartulinas y lonas acusan al gobernador de interferir en la vida política.

El perredista agregó que desde el Partido de la Revolución Democrática exigen al gobernador de Veracruz que detenga la represión en contra “de nuestro compañero Rogelio Franco Castán, y que sean las autoridades competentes quienes resuelvan la situación legal, sin tintes políticos, eso venimos a pedirle hoy a Cuitláhuac, que detenga esto”, indicó al aseverar que el gobierno fue quien orquestó el arresto del exsecretario de Gobierno.

Agregó que la iniciativa de Ultrajes a la Autoridad violenta las garantías de cualquier ciudadano, por lo que anunció que desde la Suprema Corte de Justicia buscarán echar abajo esa “consigna” del gobernador Cuitláhuac.

Pese a estar actualmente en el Cereso de Amatlán, Rogelio Franco no está impedido para participar en un proceso electoral. Ya que, de acuerdo con la Constitución Política y sus apartados electorales, no podría si existen antecedentes penales, pero “Franco Castán no los tiene, no hay una sentencia en su contra”, declaró el exdiputado local.

Cuitláhuac usa como “preso político” a Rogelio Franco: PRD

El movimiento que concentró a varios militantes y funcionarios del partido se repetiría en otros puntos del estado en los siguientes días, tal como se han venido realizando marchas y protestas en apoyo de Franco Castán y en las que, incluso, han participado sus hijas.

