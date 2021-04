Cuitláhuac le echa la “bolita” a diputados por desaparición de poderes en Mixtla

El gobernador Cuitláhuac García se deslindó de la situación en Mixtla de Altamirano y le habría echado la culpa a los diputados locales

Xalapa, Ver.- A pesar de que en junio de 2019, a través de la correspondencia, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez solicitó al Congreso local la desaparición de poderes en el municipio de Mixtla de Altamirano, por considerar que no existían condiciones de gobernabilidad, este lunes negó que así lo hubiera hecho, ello tras el revés que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio al Congreso local.

La Suprema Corte falló en contra de la suspensión de poderes de dicho municipio, así como contra la designación de un Concejo Municipal, por lo que en un plazo de 24 horas, a partir de la notificación, deberán restituir a las anteriores autoridades.

“No me corresponde hacerlo así… no (no hizo la petición de desaparición de poderes), no es así. Pues es al Congreso, el Congreso es autónomo. Ahora tengo que autorresteingirme más porque estamos en periodo electoral, de que quieren aventar toda la pelotita para acá, pero lo siento mucho”, expresó.

De suerte que se deslindó y afirmó que tienen que ser los órganos aludidos quienes tienen que responder.

Hay que recordar que en dicha fecha, se turnó la petición a la Comisión Instructora, grupo de trabajo responsable de nombrar un Consejo Ciudadano para concluir el periodo constitucional.

Fue el Partido Acción Nacional (PAN) quien pidió que se diera lectura al oficio 314 que mandó García Jiménez, para conocer los fundamentos que llevaron a la petición formal.

Fue así que el secretario de la Mesa Directiva, Jorge Moreno Salinas, quien leyó al menos diez motivos, entre éstos la violencia contra las mujeres que llevó a la muerte de la alcaldesa Marcela Vallejo Orea.

El Ejecutivo planteó que había un vacío de poder y en consecuencia no había gobernabilidad y por lo tanto era necesario nombrar un Concejo Municipal.

El Ejecutivo sostuvo que la desaparición del ayuntamiento resultaba una medida “conveniente” ante actos tendientes a la desestabilización de la paz y armonía del municipio que habían desembocado en una total ingobernabilidad.

Cuitláhuac le echa la "bolita" a diputados por desaparición de poderes en Mixtla

Sin embargo, este día el mandatario definió que el Poder Legislativo determinará lo que tenga que hacer y enfrentar las consecuencias de la medida.

“No, no (no le dejan toda la carga de responsabilidad). Ellos que decidan, ellos tomarán su decisión”, expresó y sostuvo que si lo hacen mal es cosa de ellos.

