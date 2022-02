Cuitláhuac lanza advertencia sobre hacer inconstitucional el delito de ultrajes

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, advirtió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) que si declaran inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, recientemente reformado en el Código Penal de Veracruz, podrán quedar en libertad a presuntos delincuentes no solo de Veracruz sino de al menos nueve estados más.

Al referir que en los próximos días la Corte se pronunciará sobre la acción de inconstitucionalidad promovida en contra de este delito por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y políticos de oposición, el morenista dijo que de hacerlo la decisión quedará en la historia como algo “gravísimo”.

“Que la sociedad sepa que la consecuencia de declaración de inconstitucionalidad pondrá en libertad a presuntos delincuentes no solo en el estado de Veracruz, porque abrirá la puerta u otras acciones de inconstitucionalidad; gravísimo, quedará en la historia”.

García Jiménez nuevamente salió a defender la reforma al Código Penal al señalar que como en Veracruz otros estados como Colima, Tabasco, Campeche, Tlaxcala, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Baja California Sur y Nayarit, tienen esta figura en sus códigos penales y que declarar inconstitucional el tipo penal en Veracruz abriría la puerta para que ocurra lo mismo en los demás estados.

“Externo mi preocupación y advierto a los gobernadores de los estados de esa dimensión es lo que se está discutiendo en la SCJN. Invariablemente, acataremos la decisión de la SCJN porque la respetamos, pero ojalá nuestros argumentos sean tomados en cuenta (…) Que se tomen el tiempo y hagan un análisis minucioso considerando las consecuencias de su decisión”.

De esta manera realizó un exhorto a los ministros de la Corte para que analicen las circunstancias que podrían darse tras una determinación de inconstitucionalidad de esa dimensión.

“Nosotros consideramos que existen argumentos por los que no seria inconstitucionalidad porque no tiene problemas de taxatividad, se desprende del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (…) Es decir que si se declara inconstitucional el artículo de Veracruz se abre la puerta a que en otros estados y esto es lo más grave también se declare inconstitucional porque la SCJN no podrá argumentar para un estado una circunstancia y a otro, otra”, advirtió.

García Jiménez justificó que la reforma al Código Penal se realizó porque una vez que hubo más policías en Veracruz se incrementaron las agresiones contra ellos y dio a conocer cifras sobre estas. Dijo que en 2018 hubo 27 agresiones contra policías; en 2019, fueron 36; en 2020 hubo 94 y en 2021 hubo 113 agresiones violentas a policías.

“Ante esas circunstancias tuvimos que actualizar el Código Penal acorde al artículo 19 Constitucional (…) No puede ser inconstitucional algo que transcribe al Código Penal un mandato constitucional y la forma en que lo hace no tiene los problemas con otras fueran declaradas como inconstitucionales como la ambigüedad o confusión. El delito es preciso, está bien determinado quién es quién cometería el delito, la pena, el tipo del delito y la forma. Los eruditos saben de lo que estoy hablando”.

Por ello, dijo que le preocupa que le preocupa que pudiera argumentarse como inconstitucional el delito porque está en 18 estados y específicamente en los términos como está codificado en el tipo penal está en no menos de siete entidades.

Con información de AVC Noticias

