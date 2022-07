Cuitláhuac García responde a comparativos con Javier Duarte: “no manchen” 

“Que no se manchen, que no hagan esas comparaciones, ofenden”, respondió al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, a la afirmación del dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, que lo comparó con el ex mandatario Javier Duarte de Ochoa por el nivel de endeudamiento que tiene actualmente la entidad.



“Respeto su opinión pero no le voy a entrar, nada más que no ofendan, yo no me llevo así, eso de que me comparen con Duarte, como dicen los jóvenes ‘no manchen’, van varias veces que hablan del endeudamiento pero nos los dejaron”.

En su conferencia de prensa de este lunes, el morenista respondió al político que lo acusó de mantener un adeudo superior a los 40 mil millones de pesos, y aseguró que el monto es mayor pero que se trata de adeudos que le heredaron a su administración, incluido el bienio gobernado por el Partido Acción Nacional.

“No es nueva deuda, es el monto que ya se tenía y se reestructuró y tiene que pasar por el Congreso para reestructurar lo que aprobaron antes. Que no se manchen, que no hagan esas comparaciones, ofenden, con todo respeto para el otro aludido”.

