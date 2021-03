Critica el gobernador decisión del juez en caso de Sandra Jennifer

El gobernador Cuitláhuac García lamentó que la decisión del juez haya sido tan “apegada a derecho” en el caso de Sandra Jennifer Giraldi Hernández; habló de la inquietud de activistas

Xalapa, Ver.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez lamentó que el juez de control de Pacho Viejo haya tomado una decisión “tan apegada a derecho”, con el presunto secuestrador de la joven Sandra Jennifer Giraldi Hernández y lo haya puesto en libertad.

No descartó que se haya cometido un “exceso”

Consideró que no es posible que se den este tipo de resoluciones y no descartó que se haya cometido un “exceso” al no haber dejado detenido al presunto responsable para brindar “justicia” a las víctimas.

Definió que José Antonio “N” no está libre, está sujeto al proceso judicial, pero se le modificó la medida cautelar, aunque no dijo cómo quedó la noche de este domingo.

En conferencia de prensa, refirió que en 2012 el delito de desaparición no era considerado como grave, por lo que debido a que no hubo una variación del tipo penal en la carpeta de investigación pudo salir bajo fianza luego de ser puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional de Pacho Viejo.

“Lamento que el juez haya sido tan legalista. Nosotros hemos hecho un esfuerzo porque se tome en consideración a las víctimas. Ojalá ese criterio sea ponderado por los jueces, que bueno que los familiares y los colectivos están atentos de cómo están determinando las cosas”, expuso.

Insistió en que es lamentable que el juez de control haya tomado una decisión “tan apegada a Derecho”, porque no es posible y no descartó que se haya cometido un “exceso” en no haber dejado detenido al presunto responsable y brindar “justicia” a las víctimas.

Propuso buscar la manera de judicializar carpetas de investigación que son del anterior sistema de justicia penal, con el actual.

“Vamos a ir buscando las formas legales para que casos como este que se tienen que procesar judicialmente con leyes anteriores, porque la ley no puede ser retroactiva, algunos están buscando salirse por ahí.

Tan es un presunto delincuente que cometen otros actos delictivos y se convierten en presuntos delincuentes de otros como este caso que está detenido por la presunción de otros delitos”, subrayó.

El Ejecutivo estatal pidió a los jueces los sentimientos de las víctimas y aplaudió que los ciudadanos estén pendientes de los fallos de los jueces.

Dijo que recién dialogó con la presidenta del Poder Judicial y por lo tanto “van a avanzar”.

