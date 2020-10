Crisis financiera de universidades los orilla a un paro nacional

La Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) acordó llevar a cabo un paro nacional de labores de no ser escuchados y tomados en cuenta por el gobierno de la República, los legisladores federales y gobernadores para solucionar los problemas financieros que enfrentan 11 universidades públicas del país que, incluso, desde la siguiente quincena ya no podrán devengar sus prestaciones económicas ni mucho menos las de fin de año.

En asamblea urgente, a la que acudieron 65 secretarios generales y representantes sindicales de los trabajadores administrativos y académicos de las universidades públicas, se puntualizó la situación financiera de todas y cada una de las instituciones públicas de educación superior, así como las acciones que se llevarán a cabo para la defensa del presupuesto del año que entra.

Se estimó que por la grave crisis son alrededor de 70 mil los académicos y trabajadores administrativos que se verán afectados y que, por lo tanto, se requieren de 3 mil 384 millones de pesos para concluir este año.

El secretario general de la Confederación, Enrique Levet Gorozpe, expresó que esos son los recursos que deberán “perseguir, buscar, demandar y exigir” ante los tres niveles de gobierno para que se otorguen los recursos a las casas de estudios y se pueda concluir el año.

“Esta situación que escucharon todos es sumamente preocupante y alarmante. Es impresionante que algunos trabajadores en noviembre ya no cobren, estamos hablando de 70 mil familias. Si esto no amerita que hagamos alguna acción fuerte, saben qué, no tenemos nada qué hacer en el sindicalismo universitario”, externó.

Señaló que tanto el presidente, el secretario de Educación, los legisladores federales, los funcionarios federales, los gobernadores, todos cobran hasta el último día del año y hasta los rectores se hacen un “guardadito” para recibir sus percepciones.

Por todo este panorama, los integrantes de la Contu acordaron publicar a nivel nacional un manifiesto para dar a conocer la situación que prevalece en las universidades, hacer conferencias de prensa en las entidades para exponer la gravedad del asunto de cada una de las universidades, enviar un oficio al presidente, hacer presencia en la mañanera en Palacio Nacional y agotar el diálogo con todos los involucrados y si después de todo esto no son tomados en cuenta, entonces se llevará a cabo el paro nacional.

“Si esto del presupuesto no se resuelve para 2024 serán muchas más universidades que entren en crisis y evidentemente van a ser muchos más trabajadores que no reciban su salario y no recibir su salario es una violación flagrante a nuestro Contrato Colectivo, a nuestros derechos laborales, a los derechos humanos de los trabajadores universitarios. No estamos haciendo un paro loco si llegamos a tomar esa medida, es responsabilidad del gobierno y de las autoridades que tengamos que llegar a esa acción, porque son ellos los que no nos pagan los salarios”, enfatizó.

La Confederación también acordó buscar el diálogo con diputados federales y senadores de la República, con la finalidad de solicitar que se reintegren diversos fondos extraordinarios que ayudaban a mantener las reservas técnicas y soportar el impacto del incremento de las pensiones.

Universidades están reclamando lo que les quitaron: Levet

Levet Gorozpe definió que las universidades están reclamando lo que les quitaron, lo que ya se les daba anteriormente a las casas de estudios como el subsidio ordinario en los mismos términos adquisitivos de cada año, los mil millones de pesos para resolver las reformas estructurales de las pensiones.

“Son casi 18 mil millones de pesos que deberían integrar en los fondos extraordinarios y no dicho por mí, sino por las propias autoridades de la Secretaría de Educación Pública”, expuso.

Subrayó que los mil millones pesos por lo menos ayudaban a mantener las condiciones de los fondos de la reserva técnica para soportar el impacto del incremento de las pensiones.

“Es un trato discriminatorio a las universidades públicas, toda vez que el apoyo que se le da a los grandes sistemas de pensiones como IMSS, Issste, fuerzas armadas, CFE y Pemex para poder resolver el problema deficitario, son miles de millones de pesos que el gobierno destina para proporcionarles las pensiones a esas grandes instituciones”, enfatizó.

Sin embargo, a los sistemas pensionarios de algunas entidades y que soportan a algunas universidades como Guanajuato, Estado de México o Veracruz no se les otorga nada desde la Federación, “nos tienen abandonados”.

Expuso que el presupuesto a las universidades no ha incrementado, simplemente está restituyendo el poder adquisitivo, pero está por debajo del impacto inflacionario del año anterior.

