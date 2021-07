Corren a empleado del Sesver tras incapacitarse por Covid-19

El exempleado del Sesver asegura que lo despidieron durante su incapacidad por Covid-19; pide su restitución en las oficinas de los Servicios de Salud de Veracruz

Xalapa, Ver.- Durante su incapacidad por contraer Covid-19 despidieron a Francisco Espinoza Ramírez, ahora extrabajador de la delegación de la Secretaría de Salud de Veracruzen Xalapa.

El quejoso se manifestó que recibió incapacidad el pasado mes de marzo y el 9 de abril fue despedido presuntamente por no presentar documentación oficial que estuvo impedido de tramitar por su situación de salud.

Francisco Espinoza Ramírez. FOTO: Arantxa Arcos

“A mí me dieron extemporáneamente los justificantes, me levantaron un acta administrativa cuando ellos sabían que tenía Covid-19 el 31 de marzo, para el 9 de abril ya me habían cesado (…) A mí me entregó el Sesver mi justificante médico y en cuanto me lo entregó, yo vine con la subdirectora de recursos humanos a entregárselo, yo lo entregué personalmente el 19 de mayo”, relató.

En la exigencia, pide su restitución en las oficinas de los Servicios de Salud de Veracruz y denunció públicamente que la dependencia habría actuado irresponsablemente al no entregar los comprobantes a tiempo para evitar que le levantaran una falta administrativa por ausentarse al estar contagiado del virus.

Insistió que Sesver habría emitido los justificantes un mes después del despido, hasta el mes de mayo, por lo que el afectado ya no pudo hacer nada para recuperar su empleo conforme a los tiempos establecidos.

Aunque este tipo de documentación tiene efectos retroactivos, Espinoza Ramírez dijo que las autoridades no quisieron hacerlos válidos.

“Aquí traigo ni justificante médico y dice extemporáneo, dice retroactivo, yo lo traje y es una injusticia que me estén habiendo eso, yo traigo más de nueve papeletas de empeño por qué no puedo solventar esto, mi casa estoy por perderla”, acusó. Información de Arantxa Arcos

