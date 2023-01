Este viernes 13 de enero retornarán a clases todos los niveles educativos en la ciudad de Córdoba, informó el secretario de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García.

Luego de los hechos violentos ocurridos en dicha ciudad, se suspendieron las clases para salvaguardar la integridad de los estudiantes.

Córdoba retornará a clases este viernes, tras suspensión: Zenyazen

“Ustedes saben que a nosotros no nos gusta suspender clases, somos la administración que menos hemos suspendido clases, en breve será, más que nada es por la confianza que tenga las madres y padres de familia (…) ya en estos días, no va a tardar (…) ¿hoy es jueves, no?, sí, pues ya incluso mañana. Hoy decirles que ya mañana se regresa al 100 por ciento en todas instituciones en Córdoba”, sentenció.

Señaló que la suspensión de clases fue un acto de responsabilidad.

Al tiempo que aseguró existe total coordinación con la Secretaria de Seguridad.

En otro tema, dijo que Veracruz fue de los mejores estados en implementar medidas educativas durante la pandemia, incluso a nivel Latinoamérica, por lo serán reconocidos por esa labor.

