Continuarán los trabajos de búsqueda en Arbolillo pese a pandemia

Las labores de búsqueda de personas desaparecidas continuarán en este 2021 pese a la pandemia por SARS-CoV-2 y apegados a las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades, confirmó la integrante del Colectivo Solecito Rosalía Castro Toss.

El año pasado tuvieron que detener la búsqueda desde el mes de marzo y algunos meses más debido a la alerta sanitaria.

La activista mencionó que dichas faenas se llevarán a cabo en la comunidad de Arbolillo, perteneciente al municipio de Alvarado, en donde de 2019 a la fecha han logrado el hallazgo de 10 nuevos tesoros y algunos otros objetos como celulares y credenciales de elector, los cuales, ya las autoridades tienen en su poder para los procedimientos legales correspondientes.

Reveló que el año pasado tuvieron que detener la búsqueda desde el mes de marzo y algunos meses más debido a la alerta sanitaria por coronavirus, ya que muchas madres o familiares de desaparecidos son personas de la tercera edad o tienen padecimientos crónicos como diabetes o hipertensión.

“A mediados de marzo suspendimos por la pandemia y ahorita volvimos a entrar el año pasado, en noviembre, diciembre y enero y mañana continuamos (…) Se están exhumando las pruebas que ya había encontrado la Fiscalía anterior y en la mayoría de las fosas se han encontrado todavía restos, tanto cortos y largos, mandíbulas, celulares, credenciales y lo más importante es que hemos encontrado 10 tesoros”.

Castro Toss dijo que, de acuerdo a lo dispuesto, en estas tareas participan menos de 15 personas, entre ellas víctimas indirectas, buscadores, miembros de la Comisión de Búsqueda, de Servicios Periciales y de Fiscalía.

Así también, reveló que una vez que concluyan estos trabajos pretenden dirigirse a la zona del kilómetro 13.5 en donde de acuerdo a información que les ha llegado podrían encontrar nuevas fosas, de igual forma, no descartó volver a los terrenos de Colinas de Santa Fe, en donde buscaron durante tres años y hallaron casi 300 tesoros; sin embargo, también hay versiones de que sigan dejando cuerpos.

“Tenemos un croquis que nos mandaron hace mucho tiempo y nunca hemos dado con el lugar. Yo he andado cinco veces y no he dado. Yo voy a entrar al 13 y medio (…) Yo quiero ir, pero antes quiero ponerme la vacuna, quiero protegerme para ir (…) Hay gente que dice que, antes de Colinas se ocupaba el 13 y medio, entonces por eso es mi insistencia” finalizó.

