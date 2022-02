Continúa protesta estudiantil en el tecnológico de Alvarado 

Este miércoles continúan tomadas las instalaciones del Instituto tecnológico Superior de Alvarado, informó la estudiante Ali Denisse Rojas.

Detalló que continuarán con la protesta en los campus de Alvarado, Tlalixcoyan y Medellín de Bravo, denunciando inconformidades como la falta de equipo y mal estado que guardan los edificios que albergan al plantel.

Informó que este martes acudió al campus de Alvarado el director Miguel Hernández Linares a quien acusan de malos manejos administrativos, para dialogar con los estudiantes inconformes, no obstante, dijo que con el directivo no tienen nada que tratar sino con las autoridades de la Secretaría de Educación, al señalar que sólo piden su destitución.

Los estudiantes tomaron las instalaciones desde el lunes temprano y acusaron al director de aumentar de forma injustificada las cuotas escolares y falta de condiciones para desarrollar sus actividades.

“Las instalaciones no están aptas para el regreso a clases, la primera semana no contábamos con gel antibacterial, no contábamos con Internet, no contamos con agua, no contamos con jabón para lavarnos las manos, no teníamos cañón en las aulas para presentar nuestros trabajos, y hay mucha inconformidad por la situación”, declaró Jocelyn, vocera de los alumnos afectados.

“Acudimos a querer hablar con él y él no nos atendió, no estaba, los administrativos, algunos, que son su gente de confianza, nos gritaron, nos alzaron la voz, y por esos motivos decidimos tomar las instalaciones del Tecnológico”, apuntó.

Con información de AVC

