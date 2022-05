Continúa pavimentación de la calle Mariano Matamoros en Tlalixcoyan

Con el firme propósito de contribuir al fortalecimiento de mejores vías de comunicación para el municipio de Tlalixcoyan, este lunes, la presidenta municipal Elvia Illescas Loyo dio el banderazo de inicio de la 2ª etapa de pavimentación de la calle Mariano Matamoros en La Caldera, en donde se contó con la presencia de la diputada local Anilú Ingram Vallines, así como de las y los ediles de dicha ciudad.

Dicha obra es de suma importancia, pues la calle Mariano Matamoros es una vialidad, que une a las localidades: Paso de la Boca – La Caldera- El Cocuite; así como de escuelas y el salón ejidal, lo cual, traerá beneficio para 2 mil 900 habitantes.

En el sitio, la munícipe tlalixcoyana explicó con estas labores se dará continuidad a la primera etapa ejecutada en agosto de 2020; esfuerzo realizado desde la pasada administración local y que, conlleva a la pavimentación de dos cuadras más que irán complementando este gran proyecto de tres fases.

Asimismo, aprovechó para hacer un exhorto a las autoridades presentes y a los diversos sectores de la sociedad civil a trabajar en una misma dirección, “Caminando Juntos” y con el firme propósito de buscar el bien de las familias de este municipio.

“Hoy, tenemos como testigo de nuestro esfuerzo a la diputada Anilú Ingram Vallines, a quien –a nombre de nuestro municipio- le agradezco profundamente su interés en esta región y por ser una mujer sensible y sin distingos (…) Hago un atento llamado para que todas y todos “Caminemos Juntos” hacia una misma dirección, dirigiendo nuestra causa por la vía del bien común, sin colores ni divisiones, pues solo de esta forma estaremos garantizando la ruta del progreso de nuestra gente, de nuestro amado Talixcoyan”, externó la alcaldesa.

Por su parte, la legisladora veracruzana agradeció la hospitalidad y el arduo trabajo de la alcaldesa, al reconocer el orgullo y el esfuerzo de las mujeres tlalixcoyanas por el progreso de su tierra, por lo que convocó a las y los asistentes a hacer equipo por el municipio, el estado y el país, con convicción, corazón y humildad.

“Me da mucho gusto, me da mucho orgullo y quiero reconocer a mi amiga Elvia Illescas Loyo por cumplir esos compromisos, pero, sobre todo, por hacer llegar a congregaciones como La Caldera de obras tan elementales como la que hoy amablemente me permite ser parte (…) Muchísimas gracias, querida presidenta por tu anfitrionía y a ustedes por recibirnos (…) Como tampoco se dobla nuestra presidenta municipal que también yo la he visto tocar puertas en el Congreso Local, tocar puertas en el Congreso federal, estar haciendo lo propio y hablar por su gente”, dijo Ingram Vallines.

Cabe mencionar que, posterior al acto, se dio el banderazo en el que participaron también: autoridades ejidales, educativas, de la agencia municipal de la zona, madres y padres de familia y miembros de la sociedad civil.

