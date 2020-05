Juan Carlos Nevarez Rojas

Continúa Alberto Cházaro llevando apoyos a personas de Ciudad Isla. Sin aspavientos ni fotografías, el joven empresario atiende un sector el municipio ha mantenido en el olvido.

El empresario oriundo de Ciudad Isla Alberto Chazaro Medina, continúa realizando la entrega de apoyos alimentarios y de salud de forma discrecional y directa a familias de ese municipio que así se lo han solicitado, sobre todo entendiendo la situación de contingencia que vivimos en la actualidad en donde es preciso atender todos los protocolos y disposiciones emitidas por las autoridades de salud.

“Hemos continuado con la entrega de apoyos alimentarios a las familias de Isla, obviamente de forma discrecional y atendiendo todas las disposiciones de salud que las autoridades nos indican como la sana distancia, el uso de gel, el uso de cubre bocas y evitar las aglomeraciones, por ello hemos realizado estas entregas de forma directa, esporádica y directamente a las casas sobre todo de personas que me han contactado en mis redes sociales y que realmente les urge el apoyo”, indicó Chazaro Medina.

El joven empresario isleño aseguró que ni siquiera se toman fotografías o testimoniales de las entregas a los beneficiarios ya que aseguró no es menester darse publicidad aprovechando la pandemia por COVID-19, al contrario señaló ha tenido que salir a aclarar la situación pues gente mal intencionada ha criticado y exhibido sus acciones, muestra de ello fue el pasado 15 de abril cuando llevó a cabo un evento de entrega en el estadio de béisbol Alberto Chazaro Lagos, donde se beneficiario más de 600 personas, sin embargo detractores políticos y el propio Ayuntamiento fueron los únicos que publicaron esa información de manera sesgada asegurando que generó aglomeración.

“Mi interés no es para nada promocionarme o hacer campaña con esto, los tiempos electorales están muy lejos y ahora no es tiempo de campaña, es tiempo de ayudar, de hecho ahora menciono esto porque el Ayuntamiento me ha seguido atacando y criticando mi trabajo, cuando ni siquiera hacemos públicas las entregas que hemos realizado, los únicos que han publicado algo son ellos y solo es para criticar, el municipio no ayuda pero tampoco deja que otros lo hagamos por eso los apoyos que últimamente hemos estado entregando los hacemos de manera personal, directa y con la mayor discreción posible”, aseguró.

El entrevistado en su momento fue criticado por parte de la administración municipal que dirige Fernando Molina que a través de medios oficiales fustigó la acción de entrega de más de 600 despensas por parte de Chazaro Medina asegurando que se generaría un brote, cosa que no ocurrió pues dicha actividad se realizó hace más de un mes y el primer caso reportado en Isla fue reciente, sin embargo el Alcalde fue más allá pues mandó soldar la entrada del Estadio de Beisbol con el pretexto de que no se realizaran más eventos masivos, de igual manera recordó que hasta antes de esa entrega el Ayuntamiento no había realizado un solo apoyo y para no verse rebasados por una iniciativa ciudadana se vieron en la necesidad de comenzar con la entrega de despensas.

Sin embargo, ajeno a las críticas y no haciendo caso a obstinaciones Alberto Chazaro ha continuado con la entrega de apoyos alimentarios y también de salud que han sido solicitados por redes sociales, atendiendo algo que el municipio ha ignorado por completo, la atención a los más necesitados que se han visto afectados por la presente cuarentena.

