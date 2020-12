La Condusef alerta a los usuarios sobre los principales fraudes cibernéticos los cuales son consumos y transferencias no reconocidos

En lo que resta de la temporada decembrina e incluso hasta el Día de Reyes, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reiteró la recomendación de extremar precauciones ante las compras en línea por los fraudes electrónicos a los que se está expuesto.

El subdelegado de Condusef en el estado, Rafael Trillo Gracida, señaló que las principales causas por las cuales se están presentando las controversias son consumos no reconocidos, disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el usuario y transferencia electrónica no reconocida.

Estos fraudes ocurren principalmente en temporada decembrina

Destacó que para orientar a los usuarios se cuenta con el Micrositio de Comercio Electrónico: https://www.condusef.gob.mx/?p=comercio-electronico, en donde se encontrarán secciones como tipos de pago, de fraude, en las que se explica cómo funciona el comercio electrónico, cómo cuidarse al hacer compras en línea.

Además, cómo la Condusef protege ante cualquier anomalía con el pago de tarjeta de crédito, débito, transferencias electrónicas, pagos a través de depósitos en cuenta o cualquier otro tipo de pago mediante alguna institución financiera.

Remarcó evitar el acceso a ofertas que lleguen por correo electrónico, ya que pueden llevar a sitios no seguros. En su lugar, entrar directamente a la página del comercio.

Consumos y transferencias no reconocidos, principales fraudes cibernéticos

Recomendó activar los sistemas de alerta por SMS para recibir notificaciones en las cuentas y reportar inmediatamente cualquier cargo o consumo no reconocido por pequeño que sea y guardar los comprobantes de las operaciones que se realizaron.

Te puede interesar:

Insistió en visitar la página de internet www.condusef.gob.mx. También seguir en Twitter: @CondusefMX, Facebook: @condusefoficial, Instagram: @condusefoficial y Youtube: CondusefOficial.

Síguenos en Twitter @ElDictamen .

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen