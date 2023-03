En las instalaciones del Congreso Local de Veracruz, se llevará a cabo la construcción de un muro en honor al personal médico fallecido durante la pandemia por covid-19, dijo el diputado Juan Javier Gómez Cazarín.

“Vamos a celebrar en el Congreso del Estado, el año luctuoso por la pandemia, los empleados del servicio médico que, durante este periodo triste, perdieron la vida, prestando los auxilios a los ciudadanos, todavía no hay número, también se va a hacer una convocatoria, se va a hacer un muro en representación como homenaje para todos los del servicio médico, pueden ser enfermeros, doctores, doctoras, administrativos, que perdieron la vida durante la pandemia”, comentó.

El entrevistado dijo que se lanzará una convocatoria, para recibir todos los nombres de los trabajadores del servicio médico, que perdieron la vida durante la pandemia por covid-19.

Construirán muro en Congreso de Veracruz, en honor a personal médico fallecido

El muro será construido al interior del Congreso del Estado de Veracruz.

En relación al caso del regidor de Morena del Ayuntamiento de Veracruz, Sebastián Cano Rodríguez, señalado de supuesto acoso sexual, respondió “yo lo que siempre he dicho que un servidor público se tiene que mostrar limpio ante la ciudadanía, si tiene una acción es responsable él y no nosotros, ahí si te puedo decir es que, si hay pruebas que se muestren ante la fiscalía o al órgano correspondiente y se haga justicia”.

Sin embargo, le corresponde a la FGE y a las autoridades permitentes, investigar el hecho.

“Nosotros somos muy respetuosos, yo no te puedo decir si es cierto o no es cierto, no me toca a mí, hacer ese tipo de investigación, pero si te digo que se ejerza la justicia”, comentó.

Sobre si debe o no separarse del cargo el regidor del Ayuntamiento de Veracruz, mientras se realizan las investigaciones respondió “les toca a las autoridades correspondientes, yo no soy tapadera de nadie”.

