Conoce cómo canjear placas en Veracruz

El próximo 31 de diciembre vence el plazo para que los automovilistas puedan realizar el canje de placas de las administraciones de Fidel Herrera y Javier Duarte, es decir, las de arcoíris, jarochito y olas verdes, por lo que las personas que no hayan renovado su matrícula, podrían hacerse acreedores a una multa y a la retención de su vehículo a partir del 1 de enero de 2023, advirtió el director de recaudación de Sefiplan, Diego Meléndez Bravo.

Estos son los requisitos para realizar el canje de placas:

• Identificación oficial vigente con fotografía.

• Comprobante de domicilio del Estado de Veracruz, en original y no mayor a dos meses, a nombre del contribuyente (En caso de no estar a nombre del contribuyente, anexar la leyenda “Hago constar que el C._______ vive en este domicilio y adjuntar copia de identificación oficial vigente con fotografía”).

• Factura original a favor del contribuyente o documento de adjudicación.

• Constancia de inscripción en REPUVE http://www2.repuve.gob.mx:8080/ciudadania/consulta/ no mayor a 24 horas.

• Presentar comprobante de pago del Canje de Placas (2022) y de los derechos de control vehicular del ejercicio fiscal vigente.

• Devolución de la tarjeta de circulación. En caso de extravío presentar Constancia de No Infracción Estatal y Acta de extravío o robo expedida por el Ministerio Público o Fiscalía General del Estado.

• Devolución de las placas (delantera y trasera). En caso de extravío o pérdida, presentar Acta de extravío o robo expedida por el Ministerio Público o Fiscalía General del Estado.

¿Cómo realizar el canje de placas?

Primero tienen que tener su unidad verificada, después meterse a la página https://www.ovh.gob.mx/ y ahí vendrá el apartado primero donde harán el pago de su derecho vehicular donde pondrán el número de placas, los últimos cinco números de la serie del vehículo les arrojará su línea de captura, pueden hacer ahí el pago en línea, una vez cumplido este requisito ya con la línea de captura pagada, podrán acceder al aplicativo donde podrán subir ya lo que es la documentación escaneada de imagen o PDF y lo que les pedimos es una copia del INE, tarjeta de circulación, factura del vehículo y comprobante de domicilio”, explican autoridades de Hacienda.

Posterior a escanear sus documentos, la Secretaría de Hacienda le da cita al contribuyente, la cual puede escoger a medida de que haya disponibilidad.

Cabe mencionar que las placas que son color gris, de la administración pasada, no es necesario que se cambien y pueden circular y seguir vigentes sin ningún problema.

¿Qué pasa si no se realiza el canje de placas?

A partir del 1 de enero de 2023 inician los operativos, en donde estarán reteniendo el vehículo que no haya renovado las placas, sin embargo, ya se están llevando a cabo “paradas de cortesía” por parte de las autoridades viales para invitar a los usuarios.

“En estos momentos ya estamos trabajando con la dirección de tránsito y la policía vial y en este momento se están haciendo invitaciones, les hacen la parada de cortesía y les invitan a acudir a cualquier oficina de Hacienda a realizar su canje de placas”.

“A partir del 1 de enero empezarán los operativos viales y aunque portes placas del jarochito, tajín, arcoíris u olas color verde, ya no van a estar vigentes y al no estar vigentes, es como si no tuviera placas y tarjeta de circulación, entonces aplica la retención del vehículo y el traslado al corralón”, advirtió Diego Meléndez, subsecretario de Finanzas.

Con información de AVC Noticias

