El campo veracruzano es productor de una gran riqueza, pero lamentablemente no se le destinan los recursos necesarios para impulsarlo, al contrario, se reducen al máximo; campesinos y productores, no tienen ningún respaldo del gobierno actual, afirmó Marlon Ramírez Marín, presidente del CDE del PRI en Veracruz, y diputado local.

Durante la ceremonia del CVII Aniversario de la Promulgación de la Ley Agraria, reiteró lo que dijo en tribuna en la sesión de la LXVI Legislatura, en la que se aprobó el Presupuesto de Egresos del 2022, pues considera prácticamente no existe la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en el estado, pero, además, es un tema que la dirigencia actual del PRI ha señalado desde el 2019, porque existe una total insensibilidad y falta de conocimiento de este sector por parte de la administración estatal actual.

Acompañado de Arianna Angeles Aguirre, secretaria general del CDE del PRI en Veracruz y diputada local; previamente, también participó en la guardia de honor ante el monumento a “Venustiano Carranza”, y posteriormente a la inauguración de los trabajos de rehabilitación del edificio del Comité Regional Campesino en el puerto de Veracruz.

Por su parte el líder de la CNC del ingenio San Cristóbal, MVZ Luis Carlos Pérez Balderas, señaló que es momento de unidad, de fortalecer a las bases y beneficiar a las familias cañeras.

Peréz Balderas agradeció que voltearan a ver al ingenio San Cristóbal y hoy llevarán este importante evento a Carlos A Carrillo.

Onán Hernández López, destacó que su municipio está en crecimiento; y recordó que el San Cristóbal es la fábrica de azúcar más grande del país.

“Gracias por su respaldo por estar aquí en mi tierra conmemorando esta lucha que es histórica para todos los campesinos”, señaló Hernández López.

Por su parte, Ismael Hernández Deras, líder nacional de la CNC y diputado federal, refirió que tenemos que aspirar a que hoy el reparto de las tierras, sea el reparto de las oportunidades, y “no puede haber oportunidades cuando no hay educación de calidad en las escuelas de los hijos de campesinos, no puede haber oportunidades mientras no haya medicamentos, medicinas, médicos ni enfermeras en hospitales; y que el proyecto de la CNC, el proyecto del PRI, tienen que ver con el reconocimiento a las desigualdades que todavía privan en el campo. Tenemos que aspirar a seguir en la lucha y a seguir trabajando.

Manifestó el agradecimiento a la lealtad del priismo y del cenecismo en Veracruz, y reconoció a Marlon Ramírez, dirigente estatal del PRI, y a Manuel Guerrero, líder estatal de la CNC su esfuerzo para mantener un equipo que dé vigencia. “La CNC y nuestro partido se tienen que reencontrar con los productores rurales, con ejidatarios, comuneros, y con pequeños productores; en el campo mexicano todavía hay una deuda histórica.

Estuvieron presentes: Lorena Piñón Rivera, diputada federal; Víctor Manuel Galicia Ávila, secretario de Organización de la CNC, Marina Blanco Casco, secretaria general de la CNC; Blino Hernández, delegado regional de la CNC y regidor en Minatitlán; Onan Hernández, presidente municipal de Carlos A. Carrillo; Mauricio Carlin Castillo, secretario de Operación Política del CDE del PRI estatal; Norma Priscila Bautista Aburto, secretaria General de la Liga de Comunidades Agrarias en Veracruz.

Asimismo, Leticia Barrera, líder nacional de Acción Femenil en la CNC; Arturo Chávez Rodríguez, líder de Vanguardia Juvenil Agrarista de la CNC; Yamileth Fernández Utrera, líder de la Vanguardia Juvenil Agrarista en Veracruz; comités municipales de la CNC, líderes nacionales, estatales de diversas organizaciones, productores y campesinos, vía hay una deuda histórica.

