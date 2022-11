Conmemora Ayuntamiento de Coatzacoalcos “Día Mundial de la Diabetes” con concientización

Este lunes 14 y martes 15 de noviembre, se ofrecen conferencias, experiencias de vida y una Muestra Gastronómica para Personas Diabéticas en la Sala de Cabildo de 10:00 a 13:00 horas.

Durante la conmemoración del “Día Mundial de la Diabetes”, este 14 de noviembre, el presidente municipal, Amado Cruz Malpica, destacó la importancia de prevenir, detectar y hacer conciencia sobre la enfermedad, que es la tercera causa de muerte en el país de manera directa y es la responsable del 80 por ciento de amputaciones a nivel nacional.

“Es un día que nos convoca a todos, no hay nadie en esta sala, estoy completamente seguro, que no tenga o un padecimiento de diabetes o un ser querido que la sufra; y es sin duda un tema que cada día nos sigue provocando un problema que tiene en jaque al sistema de salud y va a hacer colapsar también las finanzas del país si no le ponemos atención”, expresó.

Este lunes 14 y martes 15 de noviembre, el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Gestoría para Personas con Discapacidad (DEGEPED), en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 11, la Universidad Istmo Americana; Universidad del Golfo de México y el Instituto Educativo Margarita Olivo Lara, presentará un ciclo de conferencias, experiencias de vida y una Muestra Gastronómica para Personas Diabéticas en la Sala de Cabildo de 10:00 a 13:00 horas.

Amado Cruz manifestó que este programa de la diabetes tiene que abatir una cifra demoledora: una de cada dos personas no tiene acceso a un programa educativo de diabetes, por lo que el 50 por ciento de la población no sabe que tiene diabetes y si la tiene, no sabe cómo tratarla, a pesar de que gobiernos, instituciones públicas asociaciones y universidades ofrecen la información.

“Espero que nos sirva como un elemento que nos genere la atención necesaria para convocar a los padres, amigos, compañeros de estudio, a toda la sociedad y que tengamos desde luego éxito en la prevención y en su caso en el combate efectivo”, dijo el mandatario municipal.

El titular de la DEGEPED, José Juan Ríos Ramírez, agradeció a todas las personas por hacer cauce común con el sector vulnerable y remarcó que dentro de las políticas públicas del presidente Amado Cruz se encuentra la atención a las enfermedades crónico – degenerativas.

Tras su participación en las ponencias, se entregaron reconocimientos al doctor Sergio Javier Carrera Pantoja por su conferencia “Diabetes Mellitus tipo 2”; a la nutrióloga Tania Isabel Katt Rodríguez, por su plática “Importancia en la buena alimentación en el diabético”.

A quienes dieron a conocer sus experiencias de vida: Félix Eduardo Domínguez Sánchez y Marco Antonio Fernández Mendoza; a las instituciones educativas participantes; la Jurisdicción Sanitaria 11; y al cantante Alan Ayrton Madrazo, quien amenizó el evento.

Este martes 15, se ofrecerán las siguientes conferencias gratuitas: “Síndrome Metabólico”; “Cuidado del Pie Diabético”; “Biodescodificación en la Diabetes Mellitus tipo 2”; “Recomendaciones Nutricionales en el Síndrome Metabólico”, y más experiencias de vida.

Estuvieron presentes los regidores: María Sandra Collins Coronel; José Ángel Echevarría Escamilla; Emir Sánchez Vázquez; Maira Gutiérrez Cruz; Silvia Patricia Hong Hernández; Renata Prot Álvarez; y Luis Gutiérrez González.

El Director de Salud Pública Municipal, Javier Reyes Muñoz; la Directora de Educación Municipal, Adriana Yolanda García Garay; la Directora de Desarrollo Social, Margarita Santopietro Peralta y representantes de funcionarios públicos, así como de instituciones educativas.

