En los años 2015 al 2017, cuando se formaron una veintena de empresas en otras entidades, que recibieron contratos en el Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) por más de 350 millones de pesos.



Por ello, el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz, Rafael Fararoni Magaña, dijo que buscarán con el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) si hay observaciones en las Cuentas Públicas.



Una investigación de CONNECTAS, AVC Noticias y Proceso reveló que, a través del Consejo de la Judicatura que él presidía, se entregaron más de 350 millones de pesos (18.8 millones de dólares) a empresas que están vinculadas entre sí por socios, apoderados legales y domicilios comunes en Quintana Roo, Jalisco, Guerrero y Ciudad de México.



Las empresas fueron creadas entre 2015 y 2017 e inscritas por los mismos notarios. Dos de ellas (Faundon e Índigo) se incluyeron en el listado definitivo del Sistema de Administración Tributaria como fantasmas, es decir que no tienen empleados ni activos fijos.



Para burlar la ley de adquisiciones de Veracruz, el área administrativa del Poder Judicial, entonces encabezada por Humberto Rodríguez Losilla, fragmentó los contratos: hizo adjudicaciones directas e invitaciones restringidas desde 20 mil pesos hasta 2 millones de pesos. Así hasta pagar más de 690 facturas.

Congreso exhortará al Orfis a revisar cuentas del Poder Judicial





Al respecto, el diputado de Morena celebró que se realicen investigaciones que evidencian las irregularidades cometidas en el pasado, sin embargo, destacó que todas las Cuentas Públicas de los años 2015, 2016 y 2017, ya fueron aprobadas por los exdiputados.



Sin embargo, tendrán que revisar si hay elementos para formular los hechos denunciados, “la comisión no es la encargada de hacer este tipo de investigaciones, pero se va a referir al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).



“Si algún diputado tiene el interés, se pedirá una investigación especial, o si viene de una denuncia de alguna denuncia para que de oficio el Orfis investigue” dijo y no descartó que el Sistema Estatal Anticorrupción pueda retomar la investigación del tema.



“Vamos paso a paso, primero revisar si hubo alguna observación, ver si hay quejas ciudadanas o denuncias, y si no tocar el tema en la comisión, con el mismo Orfis y la Comisión para que haya una investigación”, dijo en entrevista.

