Congreso debe legislar temas de la comunidad LGBT: Jazz Bustamante

Luego de que grupos integrantes de la Coalición Estatal LGBTTIQ+ solicitaran al Congreso de Veracruz incluir en la agenda legislativa la iniciativa que reforme el artículo 75 del Código Civil de Veracruz para que se pueda lograr la unión matrimonial entre personas del mismo sexo; la coordinadora del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio en el estado de Veracruz e integrante del Colectivo Soy Humano, A.C., Jazz Bustamante Hernández, aseguró que este ya es un tema ganado, dado que existen mandatos y recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aunado al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que desde el 2015, ha emitido recomendaciones directas hacía varias entidades federativas para que legislen este tema.

“En Veracruz ha estado rezagado y ha tenido resistencias en ello, sin embargo, en la última reforma integral del Código Civil del Estado de Veracruz se hicieron foros de consulta por todo el estado; con la diputada Mónica Robles hubo ahí un debate muy profundo que ya habíamos hecho antes. En Veracruz ya se han hecho varios análisis para abordar en torno a si se reforma o no, entonces, es un tema ya ganado que simplemente tendrá que reformar el Congreso del estado porque ya tiene recomendaciones directas para que se adecúe en el Código Civil.”

Agregó que esto mismo sucede con el tema de Identidad de Género, en el cual, también, en 2021 se ganó una clínica de litigio estratégico a través de la SCJN, en donde los magistrados mandatan y obligan al Congreso del Estado a que legisle y al ejecutivo a enviar un decreto al respecto.

“Es un tema que, no es que quiera, van y deben y están obligados por recomendaciones directas de la SCJN, estas apenas se ganaron en agosto del año pasado”, dijo la activista.

Inviable la creación de una Fiscalía Especializada para Crímenes de Odio

Por su parte, Bustamante Hernández externó su desacuerdo y consideró inviable la creación de una Fiscalía Especializada para atender Crímenes de Odio, pues consideró que, al igual que otras que se han creado para atender temas específicos, estaría encaminada a convertirse en un “elefante blanco” más, debido a que no se cuenta con personal capacitado, como peritos de primer contacto con las víctimas y el tema de la prevención, además, carecen de estructura para dar solución a estos problemas.

No obstante, comentó que, en lugar de ello, han estado insistiendo en estados como: Veracruz, Ciudad de México, Estado de México y Puebla, desde hace algunos años en la creación de Unidades Especializadas.

“El tema de Fiscalía Especializada no lo creo viable. Lo dije muchas veces y lo seguiré diciendo y no solamente porque exista una ley de austeridad a nivel federal y estatal, lo vemos con la Fiscalía Especializada en Feminicidios, se vuelven “elefantes blancos” y no sirven para nada, uno, porque no existe personal especializado; dos, porque no hay una estructura específica para poder aminorar la cifra de estos casos o para poder dar una debida diligencia de los feminicidios, muy similar ocurre con los crímenes de odio: no hay una debida diligencia desde lo muy básico en las carpetas de investigación”.

Aunado a ello, opinó que no se debería legislar en torno a la creación de una Fiscalía Especializada para atender Crímenes de Odio, pues por mandato, la Fiscalía General del Estado (FGE) lo puede hacer y no requiere de ninguna legislación para ello, pues al tomar en cuenta que, desde el año 2012, hay un problema de esta naturaleza que aqueja al estado de Veracruz con la tasa más alta en este tipo de delitos, la titular de la FGE tiene la facultad de enviar una circular y disponer que se cree una Unidad Especializada, solo es cuestión de que así lo quiera.

“Si lo pide la fiscal, sí, se puede, por supuesto, sin necesidad de una legislación, lo que ocurre es que hay desconocimiento de estos puntos (…) Abogamos por una Unidad Especializada, no por una Fiscalía”.

Lamentó que este tipo de propuestas se conviertan en bandera mediática por parte de algunos actores y gran parte de ellas no tienen un fondo, una estructura, ni cabildeos, ni sustento jurídico y, sin ello, no tiene sentido.

Finalmente, Jazz Bustamente insistió en que los Matrimonios Igualitarios, Identidad de Género y la Unidad Especializada son temas ya ganados y el sacarlos adelante o no es cuestión de la voluntad de la legislatura y las autoridades de esta entidad.

