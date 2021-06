Congelación de óvulos permite a las mujeres decidir cuándo ser mamás

Por diferentes causas, las mujeres posponen su deseo de convertirse en madres, pero independientemente de la presión social, en el tema de la fertilidad, el tiempo suele ser clave.

En las mujeres, este aspecto resulta más que evidente pues su reserva ovárica, uno de los factores que miden su capacidad para quedar embarazada, llega a su punto límite a partir de los 35 años.

Por ello, expertos en el tema de la fertilidad, como la doctora Ashanti Aguilar, recomiendan a las pacientes que la manera más sencilla de valorar la reserva ovárica es consultando a sus madres.

La manera más sencilla de valorar la reserva ovárica es consultando a sus madres

“La manera a veces más sencilla es preguntarle a nuestra mamá, oye mamá cuando empezó tu menopausia, oye mamá batallaste para embarazarte, oye mamá a que edad te embarazaste, con eso nos puede dar una idea de cómo generalmente por antecedentes hereditarios pudiera estar nuestra reserva ovárica o si tengo que empezar a indagar en ella”, comentó.

La experta indicó que dependiente de los antecedentes familiares que se tengan, o si se tiene una predisposición de endometriosis y un ovario poliquístico, o alguna otra enfermedad, debe de haber una evaluación de cómo está mi reserva ovárica.

Para ello, en el consultorio realizan un ultrasonido transvaginal, donde se podrán ver los folículos de los ovarios, que nos da una idea en los primeros días del ciclo, que tanta carga folicular tiene la paciente y lo relacionamos con su edad.

También, a través de un estudio de sangre se puede realizar un perfil hormonal durante los primeros días del ciclo, así como estudios de FSH y estradiol, así como estudios de testosterona.

Citó que los síntomas en las pacientes también son muy importantes, es decir, si te cansas con mayor frecuencia, te duele el cuerpo y padeces de insomnio, así como sudoraciones, ayudan para pedir una reserva ovárica.

También hacer un estudio hormonal, que nos dirá que tanto tiempo tiene la paciente para esperar y cómo va a estar el valor predictivo de una respuesta a una probabilidad de embarazo a corto o mediano plazo, es decir, te indica si se deben de empezar a tomar acciones.

Por su parte, el doctor Jorge Michel Vergara, especialista en reproducción, aseguró que aunque no está escrito científicamente, entre más temprano acuda la mujer a un ginecólogo, podrá conocer su potencial reproductivo.

Aunque estimó que antes de los 30 años, debe de acudir a un ginecólogo para poder tener la oportunidad de valorar su reserva ovárica.

“Para mí sería ideal que la primera consulta fuera por debajo de los 30 años, para poder darle oportunidad a esa mujer de poder planear su vida, porque normalmente están aplazando este momento, normalmente la mujer hace 50 años se estaba embarazando entre los 20 y 25 años de edad, actualmente se están embarazando arriba de los 30 años de edad, y es un proceso que está llevándose en relación a los que dicta y pasa en la sociedad, de que cada vez debe de estar más preparada la mujer para poder competir en el ámbito laboral, eso implica que tengan que aplazar la maternidad y que de repente con la pareja que tienen, deciden disfrutar o hacer antes un patrimonio, que implica mucho más tiempo”, comentó.

En la charla que se realizó vía Zoom, que estuvo encabezada por el doctor Víctor Alfonso Batiza, los especialistas en reproducción coincidieron que la congelación de óvulos es un procedimiento que permite preservar la fertilidad femenina por tiempo indefinido.

A pesar de que las mujeres de hoy son más saludables y cuidan de sí mismas mejor que nunca, eso no llega a contrarrestar el declive natural de la fertilidad.

Gracias a esta tecnología, las mujeres tienen la oportunidad de “guardar” sus óvulos mediante congelamiento (o Vitrificación) hasta el momento que los requiera.

“Es la preservación de la fertilidad donde tenemos más de 20 años de experiencia en este tipo de temas, donde hemos visto que ha ido mejorando las técnicas en preservación y nos está dando una opción para darle la oportunidad a esta mujer que a mediano plazo decida ser mamá, pueda lograrlo”, dijo el doctor Jorge Michel Vergara.

Mientras que la especialista Ashanti Aguilar aseguró que una mujer que tiene la reserva ovárica disminuida, tiene como opción o embarazarse inmediatamente o la congelación de óvulos.

Congelación de óvulos permite a las mujeres decidir cuándo ser mamás

Lo cierto es que las afirmaciones “ya no te vas a poder embarazar” o “ya no vas a poder tener hijos”, ya no tienen tanta fuerza, debido a que existen varias opciones y si se puede hacer una prevención de la infertilidad.

Es decir, planear nuestra fertilidad en este aspecto ante distintas situaciones, es decir, en caso de que se tenga el deseo de ser madres o no.

