Confirman que hay veracruzanos muertos en tráiler hallado en Texas

Los migrantes mexicanos que murieron esta semana tras ser abandonados en un tráiler en San Antonio, Texas, Estados Unidos, provenían de ocho entidades federativas, entre ellas Veracruz informó el cónsul de México en esa ciudad, Rubén Minutti.



En conferencia de prensa, el diplomático dijo que esas entidades son Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Zacatecas, Querétaro, Morelos y Ciudad de México.



Hasta ahora, se tiene identificado que 27 de los 53 migrantes fallecidos en el tráiler son de nacionalidad mexicana. Los demás provenían de países centroamericanos como Guatemala y Honduras.



Además, otros dos migrantes mexicanos se encuentran hospitalizados, dijo Minutti, quien detalló que uno de ellos está grave.



“El consulado general de México en San Antonio contactará a las familias de las víctimas o continuará el contacto con las familias de las víctimas a las que no se ha podido contactar”, señaló.



El tráiler fue localizado el lunes en un camino de San Antonio.



Autoridades locales informaron entonces que personas que estaban en la zona escucharon gritos de auxilio y acudieron al vehículo, donde encontraron una puerta semiabierta y a decenas de personas fallecidas o débiles.



Tras los primeros reportes, la cifra de migrantes muertos se ha ido elevando, mientras continúan los estudios forenses para determinar las causas de su muerte e identificar a todas las víctimas.



En entrevista para AVC Noticias, el director general de Atención a Migrantes del Gobierno del Estado, Carlos Enrique Escalante Igual, admitió que familiares de al menos cinco migrantes veracruzanos reportaron que salieron del estado con rumbo hacia Estados Unidos y no han tenido contacto con ellos, por lo que están en calidad de desaparecidos y tienen temor de que sean parte de las víctimas.

“Ayer (martes) se comunicaron tres personas buscando a tres jóvenes, creemos que están involucrados en este tema pero no podemos confirmarlo, los tenemos como desaparecidos. Hoy en la mañana Relaciones Exteriores en Xalapa nos reportaron dos más, suman cinco personas buscando familiares, pero están como desaparecidos hasta que no tengamos la información”.

El funcionario precisó que se trata de familiares de tres jóvenes que salieron de Naolinco y tuvieron contacto con sus padres el lunes por la mañana, pero que el hallazgo del tráiler abandonado con los cuerpos ocurrió por la tarde.

Por lo que los padres temen que estén entre los fallecidos. “No han dado mayores datos de qué tiempo tenía esa caja (de tráiler) ahí, si tenía más de un día podemos pensar que los jóvenes no iban ahí porque se comunicaron con los padres el lunes.

San Antonio es paso de migrantes y no es el único tráiler que pasó por ahí, es constante, pero estamos esperando que no haya reporte de veracruzanos pero no podemos adelantarnos”.

Otros dos migrantes fueron reportados en calidad de desaparecidos ante las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Xalapa, aunque no se tienen detalles sobre su procedencia.

