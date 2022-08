La Comisión Nacional del Agua (Conagua) no ha autorizado nuevas concesiones del acuífero Costera de Veracruz, para que pueda instalarse una planta de la cervecera Constellation Brands.

Dado que el acuerdo publicado el 17 de septiembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación establece que no se pueden otorgar nuevas concesiones ni incrementar los niveles de extracción de dicho acuífero.

La Conagua autorizó la transmisión de títulos existentes de volúmenes de agua subterránea de concesiones otorgadas en el pasado a usuarios agrícolas y que no estaban en uso, con lo que se asegura que no hay afectación a la disponibilidad de aguas subterráneas ya que no se incrementa el volumen de extracción vigente a la fecha.

CONAGUA autoriza la transmisión de derechos de agua existentes para la operación de la nueva planta



Te puede interesar:

En apego a lo que establece el artículo 33 de la Ley de Aguas Nacionales, las transmisiones, por un volumen total de 3.4 millones de metros cúbicos al año, se realizaron del uso agrícola al industrial, y se llevaron a cabo con previo acuerdo, consenso y coordinación con los agricultores de la zona.

La precipitación media anual en el acuífero varía de 1,079 a 1,750 milímetros; ello significa que en la zona se tienen cantidades importantes de agua pluvial, que permiten la recarga del acuífero.

Los estudios técnicos realizados por la Conagua indican que el flujo subterráneo en el acuífero Costera de Veracruz no ha sufrido alteraciones por los aprovechamientos existentes a la fecha.

En la mayor parte del acuífero, los niveles del agua subterránea no presentan cambios significativos en su posición; incluso, en algunas regiones hay recuperaciones.



El acuífero tiene la capacidad suficiente para atender los usos que se tienen registrados en los títulos de concesión, incluidos los transmitidos recientemente, ya que éstos estaban previamente contabilizados y analizados en los estudios técnicos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ