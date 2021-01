Con información difamante quieren deslegitimar mi trabajo: Namiko

Namiko Matzumoto Benítez indicó que actores vierten información difamante para deslegitimar su trabajo en la CEDH

Xalapa, Ver.- La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, manifestó que el organismo autónomo no puede permitir que se revictimice a ninguna víctima y se les transgredan sus derechos al honor y buena reputación.

La sociedad tiene derecho a que la función pública sea objeto de escrutinio

Ello luego de que este lunes se difundiera supuesta información en donde se le acusa de presionar a la Coalición de Pensionistas del Instituto de Pensiones del Estado (Copipev) para que se pronuncien en su favor debido a que en unas semanas se tendrá que llevar a cabo el proceso de renovación de la presidencia del organismo.

Refirió que en estos días han salido una serie de notas periodísticas cuyo propósito, es “deslegitimar” su trabajo realizado al frente de la Comisión.

“No puedo permitir se perjudique nuestro trabajo”

Resaltó que no suele contestar este tipo de aseveraciones porque está convencida que, en un estado democrático de Derecho, la sociedad tiene derecho a que la función pública sea objeto de escrutinio, y en ese proceso, los medios de comunicación juegan un rol trascendental.

“Lo que no puedo permitir, es que en la intención de perjudicar nuestro trabajo con miras al proceso de elección de quien deba presidir este organismo autónomo, se revictimice a ninguna víctima y se les transgreda su derecho al honor y buena reputación”, expresó.

Desmiente nota; no obliga a organismos apoyen su reelección

Fue ahí donde refirió que este lunes se hizo circular una nota en un medio digital titulada “COPIPEV REVELA QUE TITULAR DE LA CEDHV LOS PRESIONA PARA QUE APOYEN SU REELECCIÓN”.

En ese sentido, respondió que las y los integrantes de la COPIPEV merecen todo su respeto, al margen de que efectivamente gocen de su afecto personal, pero aclaró que la relación entre la Comisión y la Coalición “es y será siempre de naturaleza institucional”.

Ombudsperson no son nombrados para resultar cómodos a nadie

Subrayó que su obligación al frente de la Comisión es emitir recomendaciones cuando se acredite que se han vulnerado derechos humanos y, en tanto esté al frente del organismo, así seguirá siendo.

“Entiendo que esto puede incomodar a distintos actores, pero las y los ombudsperson no son nombrados para resultar cómodos a nadie, sino para velar por los derechos de las víctimas”, destacó.

Piden a medios difundir información para difamarla, indicó

Matzumoto Benítez fue más allá y señaló que ha sido informada por compañeros de los medios de comunicación que han recibido información “infamante y difamante” sobre su persona y que les es solicitado que la difundan.

“Todo ello con el claro objetivo de dañar mi honor y reputación, pero más allá de eso, mi dignidad como mujer y madre. Eso es precisamente violencia de género”, afirmó.

Dijo entender que haya interés por presidir la Comisión a su cargo, pero para eso existe un proceso abierto, donde todos los aspirantes tienen la oportunidad de demostrar ante el Congreso del Estado la idoneidad para ostentar el cargo.

Con información difamante quieren deslegitimar mi trabajo: Namiko

Con relación a otras aseveraciones como la práctica de nepotismo al interior de la Comisión, resaltó que la ley es muy clara: para que se configure se requiere que exista entre el servidor que contrata y la persona contratada lazos de parentesco por consanguineidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado o vínculo de matrimonio o concubinato.

“Hipótesis todas ausentes con relación a las personas involucradas en las notas periodísticas”, ello en alusión de que habría metido a la nómina del organismo a su nuera. Calificó como “verdaderamente penoso” y que también constituye violencia de género, que se asuma que una mujer, sólo puede acceder a un empleo si hay una relación íntima de por medio.

“Algo que no me extraña porque yo misma he padecido este tipo de acusaciones”, agregó.

Te puede interesar:

Asimismo, por cuanto hace a los familiares de personas desaparecidas, quienes le han manifestado su apoyo, lamentó que en algunas notas periodísticas se les descalifique aseverando que recibieron incentivos para hacerlo.

“Ellas y ellos y todas las víctimas merecen el más absoluto respeto y de mi parte siempre, en cualquier espacio donde me encuentre, seguirán teniéndolo”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen .

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen