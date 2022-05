Con bloqueo en Cardel exigen búsqueda de Viridiana

Familiares y amigos de la Viridiana Moreno bloquearon desde la tarde de este viernes la autopista Xalapa- Veracruz a la altura de Cardel y el libramiento para exigir la aparición de la joven desaparecida desde el 18 de mayo.



La protesta pacífica se convirtió en una exigencia que tiene varados a cientos de automovilistas en la carretera, luego de que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García dijera en entrevista por la tarde que la joven no estaba desaparecida sino resguardada.



Entrevistado en un evento en Úrsulo Galván el gobernador dijo: “Yo la atendí, no está desaparecida, está resguardada, es un asunto del que no podemos hablar”.



La familia marchó por la tarde y exigió al gobernador la presentación de la joven.



Por la tarde noche en un comunicado el gobierno del estado de Veracruz precisó que Viridiana Moreno, no está resguardada por alguna autoridad y sigue su búsqueda.



A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el gobierno estatal aclaró que pese a que existe la posibilidad de que la mujer se haya resguardado por decisión propia, se realizan todos los esfuerzos para ubicarla.



Señaló: “No debe tergiversarse ni interpretarse en los medios para presuponer que está en resguardo de alguna dependencia gubernamental”.

Te puede interesar:



Javier Rodríguez, esposo de la joven recordó que tuvieron llamadas de extorsión que reportó a la policía ministerial: “Pedimos que no nos mantengan al margen, que nos informen, somos la familia y vivimos una pesadilla, queremos verla, si la tienen que la entreguen”, dijo.



Sin embargo, al no obtener respuesta, familiares y amigos bloquearon por la tarde noche las vialidades a la altura de Cardel y levantaron pequeñas fogatas sobre la carretera.



Debido al bloqueo total de la vialidad para exigir justicia por la joven desaparecida en Cardel después de acudir a una cita de trabajo, hay largas filas de varios kilómetros de automovilistas y camiones varados. El bloqueo que duró más de seis horas se disolvió poco antes de la medianoche.

Con información de AVC Noticias

