Compra torta y encuentra pedazo de carne que sospecha es de perro

La ciudadana Leonor Soberano Huesca denunció que en un puesto de tacos semifijo en la colonia El Sumidero de Xalapa, compró una torta con guiso “Al Pastor” y ahí dentro localizó un pedazo de carne con pelos que al parecer son de perro.

A través de su cuenta oficial del Facebook, la ciudadana informó haber acudido al médico por el malestar estomacal que presenta e intoxicación por consumo de alimentos.

Relata en su cuenta “aparte de lo enferma que estoy, traigo coraje por lo que el ser humano es capaz mientras no lo descubran. Hoy con una intoxicación y malestar estomacal producto de una ingesta de un puesto ambulante con falta de higiene”.

El puesto ambulante de tacos se ubica en la avenida Granada casi esquina con Manzano en la colonia El Sumidero, en Xalapa y se llama los tacos de “Don Tino”, “El Chavo” o “El Cachetes” y vende por las tardes y en las noches.

“Les comparto mi asquerosa experiencia. Por la noche pasé por una torta de Pastor, como lo hacía con anterioridad ya que éramos clientes frecuentes de hace rato pero como estaba súper lleno y una con hambre pues comimos en casa”.

Cuando intentó ponerle salsa a la torta, al abrirla se percató que había un pedazo de carne de dudosa procedencia, al parecer de perro.

Explica “Al abrir para agregar su correspondiente salsa, entre el queso gratinado me encontré éste pedazo de carne de dudosa procedencia de guau guau, pensé, y desde ayer me encuentro enferma intoxicada con deshidratación por la excesiva salida de… Ya saben, sin detalles”.

Soberano Huesca llevó el pedazo de carne de dudosa procedencia a dos veterinarios quienes le recomendaron acudir a la secretaría de Salud y Dirección de Servicios de Veracruz y a la Dirección de Salud municipal.

“Quise que un especialista en animales me ayudara a confirmar que era de cerdo, pero no, no se le hizo al Cachetes. Dos veterinarios nos dan su punto de vista y nos orientan a dónde acudir para proceder con las instancias de salubridad correspondientes y se realicen las pruebas necesarias”.

Las autoridades de Salud le informaron que previamente otros ciudadanos habían denunciado que en dicho puesto de tacos al parecer venden tacos con carne que no es de cerdo.

“Acudí a las oficinas de Regulación Sanitaria de la Dirección de Salud y en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 5 me informan que hay reportes previos de ésta índole en éste mismo puesto, lo que me hace poner a dudar que mi denuncia ciudadana tenga éxito quizás y dije, si, si, si, que suenen las redes sociales”.

Finalmente, la mujer con problemas estomacales informó que denunció públicamente el hecho para evitar que otros consumidores enfermen a causa de carne de dudosa procedencia.

“No sé hasta dónde llegue esto, hay reportes previos y aún siguen laborando los tacos al pastor alemán – pues a nada- pero sí que ustedes sepan y piensen dos veces en comer en este lugar.

“Ojalá alguna instancia de las que etiqueto logre hacer algo al respecto, y si no, mínimo hacer viral para que más personas puedan saber y decidir consumir o no aquí”, finaliza.

