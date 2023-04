La directora general de Administración del Poder Judicial de Veracruz, Joana Marlen Flores Bautista, opinó que ve “complejo” comprobar la venta de plazas en dicha soberanía y consideró que no se le debe dar “tanta vuelta”.

Hay que recordar que una persona de nombre Roberto Saldaña Viveros estafó a varias personas al cobrarles 200 mil pesos para conseguirles supuestamente una plaza en el Tribunal Superior de Justicia.

Al saberse estafados, las personas han optado por presentar denuncias y dar a conocer las irregularidades en medios de comunicación.

“Respecto de la venta de plazas no tenemos como tales pruebas, eso ya le corresponde al Consejo (de la Judicatura), lo que sí podemos decir es que en la Administración damos una opinión al Consejo acerca de las personas, cómo van subiendo de escalafón”, explicó.

La funcionaria dijo que ve “complejo” la venta de plazas, son cosas que por supuesto no pasan por la Administración.

Expuso que todos los asuntos administrativos en cuanto a recursos humanos se turnan ante un subcomité.

Complejo comprobar venta de plazas en Poder Judial: Joana Marlen

“No le encuentro cómo puedo comprobarlo, porque realmente se sube por escalafón, sí efectivamente pasa por el sindicato, pero hasta ahorita no es como tal que las vendan y me digan a mí: fulano de tal va a entrar a tal lugar. Eso no se puede”, aseguró.

Tras las noticias de la venta de plazas, aseguró que de manera oficial o legal no se ha reportado nada ante el Tribunal Superior de Justicia.

“Si lo han hecho por medio de consultas que luego tiene sindicato con sindicato, pero la verdad es que no pasa como tal, no puede haber una venta de plaza como si fuera como los maestros, las plazas en el Poder Judicial no se venden, no se pueden comprar”, enfatizó.

Recalcó que para que haya el otorgamiento de plazas se tiene que seguir un procedimiento que siguen los sindicatos.

“No creo que pase a mayores y ahí lo que traen ahora sí que rencillas entre ellos afecta la visión de los justiciables, así que yo creo que ni darle tanta vuelta”, expuso.

