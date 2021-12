Comisión de Hacienda ni leyó iniciativa para brindar garantías a alcaldes: Bingen Rementería

La Comisión de Hacienda del Estado ni siquiera leyó la iniciativa que agregaba un párrafo a la Ley de Coordinación Fiscal para garantizar el pronto pago de Gobierno del Estado a los alcaldes, por lo recaudado sobre el Impuesto Predial, acusó el diputado local del PAN, Bingen Rementeria Molina.

Durante la discusión de este dictamen en la Sesión Ordinaria de este viernes, el vicecoordinador del grupo legislativo del PAN lamentó que los diputados de Morena no se tomaran el tiempo para leerla y contemplarla, pues la propuesta le habría brindado certeza legal a los munícipes.

“La iniciativa era muy clara, era poner candados para que los recursos llegaran en tiempo y forma a los municipios y entonces los alcaldes no tuvieran que estar mendigando en el Gobierno del Estado y evitar lo que ocurrió en el pasado”, señaló.

Rementeria Molina enfatizó que el propio Secretario de Finanzas y Planeación estuvo de acuerdo con dicha iniciativa, toda vez que durante su comparecencia se le cuestionó su opinión al respecto y la respaldó.

“Les aseguro que no tienen ni idea lo que significa la iniciativa que presentamos. Era agregar un solo párrafo, que el Secretario dijo no tener ningún problema, pero como no les interesa, ni siquiera conocen la iniciativa”, sentenció.

Cabe recordar que la iniciativa que presentó el legislador del PAN el pasado 9 de diciembre, sólo consistía en una modificación al artículo 24 de la Ley de Coordinación Fiscal.

