La madrugada de este domingo un grupo de sicarios ingresó a la vivienda del tesorero del municipio de Sayula de Alemán, Rafael González Cárdenas.

Al parecer tenían la intensión de asesinarlo, pero afortunadamente no se encontraba en su vivienda.

Denunció que su casa fue allanada por sujetos que portaban armas largas, pero no había nadie.

Los hechos ocurrieron cerca de las 4:00 de la mañana, cuando los vecinos de la colonia San Judas Tadeo, en la cabecera de Soconusco, reportaron la presencia de vehículos sospechosos de los cuales descendieron hombres armados que tumbaron las puertas de la casa del Tesorero, donde vive con su familia.

La casa quedó con numerosas muestras de daños ocasionados por los intrusos en su intento de buscarlo.

Las puertas principales de la vivienda de dos niveles estaban forzadas, al parecer tiradas con algo contundente, por donde se introdujeron a cada una de las habitaciones causando destrozos.

Al no encontrar a nadie rápidamente se dieron a la fuga.

Comando armado ingresa a vivienda de tesorero de Sayula

Fue el mismo Rafael González quien responsabilizó a la alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, de haber enviado a los sujetos con la encomienda de causarle daño.

Y es que, sostuvo, el mismo edil lo ha amenazado en diversas ocasiones para que abandone el cargo y así ella logre apoderarse de las finanzas del municipio.

Refirió que durante los últimos días ha sido amenazado reiteradamente por Sánchez Vargas y personas muy allegadas a ella, para que renuncie al cargo.

El primer acto hostil en su contra se dio el 24 de agosto pasado, cuando Lorena Sánchez envió a su grupo de choque, con cerrajero, a meterse a la Tesorería.

Ese mismo día el tesorero fue golpeado y jaloneado por la gente de la edil quienes que lo amenazaron para que renunciara.

Luego, el 16 de octubre le llegaron amenazas de muerte a su celular, en donde le daban 24 horas para dejar el cargo sino pagaría las consecuencias.

Hay videos de los hombres armados

Cabe hacer mención que la presencia de los sujetos armados quedó grabada por las cámaras de videovigilancia instaladas en la vivienda.

Ahí se puede ver al grupo de hombres que rompen puertas, chapas, ventanas y se roban diversas pertenencias.

“Ella fue capaz de planear y materializar el autosecuestro de su hijo y me ha amenazado muchas veces más, la creo capaz de intentar asesinarme.

Yo tengo todos estos problemas con Lorena Sánchez porque no me he prestado a su corrupción, pues su sueño es hacerse millonaria al salir de su periodo”, aseguró.

Finalmente, recordó que en días pasados, en público, y a las risas, al alcaldesa presumió que venía algo ‘bueno para mi’, por lo que ahora entiende todo, “quería cumplir sus amenazas”.

