Al conmemorarse el 13 de octubre el Día Mundial de la Visión, y el 14 el Día Mundial de la Ambliopía, el Colegio de Oftalmología del Estado de Veracruz, exhortó a la población a cuidar sus ojos, “Amar tus Ojos”, como señala el slogan de este año de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Al respecto, la médico oftalmóloga Guadalupe Gamboa Martínez, presidenta del Colegio de Oftalmología del Estado de Veracruz, anunció que estos días abrirán sus teléfonos para agendar consultas gratuitas a población que aún no tenga diagnosticada alguna de las enfermedades de los ojos ni tratamientos.

Acompañada de médicos oftalmólogos integrantes de este Colegio, destacó la importancia de preservar la visión y la salud de los ojos.

Colegio de oftalmología llama a población a cuidar sus ojos

La OMS, sostuvo, celebra el Día Mundial de la Visión, como uno muy especial para que los médicos profesionales de la salud visual, exhorten a la población a cuidarse.

Reiteró el eslogan de este año “Amar tus Ojos”. Hay que amar nuestros ojos para evitar problemas futuros como la ceguera, subrayó.

Expuso que las enfermedades más importantes de salud pública a nivel mundial, pero que en México llevan el primero y segundo lugar, después de los traumatismos oculares que se colocan en el primer lugar como causas de la ceguera, son el glaucoma y la retinopatía diabética.

Explicó que la retinopatía diabética es una enfermedad de los vasos de la retina que empieza a propiciar hemorragias, muchas secuelas pueden llevar hasta un glaucoma, pérdida total de la vista, hasta desprendimientos de retina y puede perderse la visión.

Indicó que si se da una detección oportuna por el oftalmólogo en una primera etapa, se puede prevenir.

Explicó que aun cuando la retinopatía diabética no se cura, si se puede controlar. Eso se logra acudiendo al oftalmólogo a citas de prevención una vez al año mínimo.

Por ello, mencionó que se busca hacer conciencia entre la población que debe cuidar sus ojos, amar sus ojos como otras partes del cuerpo, ya que con ellos hacemos todo.

Comentó que no hay una edad concreta para que aparezcan padecimientos de los ojos, ya que pueden ser desde niños por enfermedades congénitas, diabetes infantil, o glaucomas congénitos en el adulto.

“Algunas cosas se van degenerando, al crecer nos vamos degenerando, después de los 40 y 50 años inician más enfermedades, más riesgos de enfermedades hereditarias, como adquiridas por mala alimentación u obesidad”, anotó.

Sostuvo que no hay una edad definitiva, pero los mayores de 40 a 50 años deben ya poner cuidado.

Consultas gratuitas

Como parte de los apoyos que el Colegio de Oftalmología del Estado de Veracruz dará a la población con motivo del Día Mundial de la Visión, este 13 de octubre pondrán a disposición sus teléfonos 2299 31 80 15 ó 2299 32 85 85, para que personas que no tengan ninguna enfermedad diagnosticada por oftalmólogo, que aún no tengan tratamiento, y niños de 3 a 12 años también sin tratamiento, que no usen lentes, se les programen citas gratuitas para valorarlos.

Puntualizó que se hará una lista de los pacientes que hablen el 13 de octubre y posteriormente el Colegio de Oftalmología se comunicará con ellos para darles el nombre del médico que los atenderá en consultas gratuitas.

En la conferencia de prensa le acompañaron los médicos cirujanos oftalmólogos integrantes del Colegio, Francisco Samaniego Novelo, Ethel Guinto Arcos, Guadalupe Gallardo Vallejo, Rosa Rivera Domínguez.

Médico oftalmóloga Guadalupe Gamboa Martínez, presidenta del Colegio de Oftalmología del Estado de Veracruz. Foto: Javier TELLO

Los médicos cirujanos oftalmólogos, Guadalupe Gamboa Martínez, Francisco Samaniego Novelo, Ethel Guinto Arcos, Guadalupe Gallardo Vallejo, Rosa Rivera Domínguez, del Colegio de Oftalmología del Estado de Veracruz, darán a la población consultas gratuitas con motivo del Día Mundial de la Visión. Foto: Javier TELLO

