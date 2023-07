El éxito de la cocina tradicional se vio reflejada a través del canal de “Cocinero en proceso”, y a pesar de que sus creadores no lo veían venir reciben el galardón de Youtube de los cien mil suscriptores felices y con más ideas.

Originario de Santiago Tuxtla, Erick Domínguez, creció en una familia donde se cocina en fogón y a la leña, lo que dio origen a videos de cocina tradicional.

“Hacemos recetas de comida y cocina casera, los ingredientes que manejamos están al alcance de las personas, para que sean de fácil acceso para ellos”, explica el creador de contenido.

Erick Domínguez comenta que principalmente por el gusto a la cocina tradicional creció esa idea de enfocarse, rescatar promover y difundir esta cocina, ya que son muy pocos los creadores que voltean a ver este tipo de preparación.

“Sobre todo en mi pueblo todavía hay muchos lugares, sobre todo en casa de mis abuelitos y vecinos que todavía cocinan al fogón y a la leña”, explicó.

“En general comencé a cocinar guisos de la región conocidos por nosotros que probamos desde pequeños en la familia, por otro lado me surgió la curiosidad de aprender otros estilos de cocina, de otras regiones, así fui estudiando consumiendo contenido de otras personas y aprendí la recetas y a trabajarlas a mi estilo”, comparte Erick.

Cocinero en proceso, un creador de contenido de cocina tradicional con mucho estilo

El estilo propio es lo que le da esa esencia a su contenido, que es un estilo muy propio y único que fue desarrollándose durante el proceso de todo su proyecto, y esa ha sido una clave importante en el éxito.

“Ha sido un proceso raro porque todavía hay cosas que no asimilamos, no creemos que esto sea verdad, cuando llegó la placa nos agarró en un momento en el que no sabíamos que estaba pasando porque ya estábamos creciendo muy rápido en todas las plataformas”, recuerda el cocinero tuxtleco.

Aseguro que cuando recibieron la placa de Youtube los desbordó la felicidad y los tomó muy de sorpresa, lo esperaban a largo plazo, no tan a corto tiempo.

“Una de las cosas por las que todos los creadores hemos pasado es la inseguridad y la desconfianza de dar el siguiente paso, tenemos todo; el equipo, el conocimiento pero siempre hay algo que nos detiene: piensas que se van a burlar de ti. Estar frente a la cámara es el mayor reto, no es tan cómodo para mí”, confesó el cocinero.

Parte del éxito asegura Erick Domínguez, es encontrar nuevas formas de crear contenido y esas formas sumarlas al proyecto, además de que la constancia es una clave importante porque de cinco videos tal vez pega uno y eso empieza a dar para abajo emocionalmente.

“Las generaciones de hoy quieren las cosas rápido, y esto es un proceso; partimos de tener nada seguidores ni visualizaciones, el proceso es que tú como creador vayas encontrando tus errores y los vayas corrigiendo”.

“Así empecé subiendo muchos videos y no se hacían virales pero en mi proceso fui aprendiendo nuevas técnicas no solo de cocina sino de grabación, la clave también es buscar información, buscar cursos, siempre estar en constante búsqueda de información tendencias y de tecnologías”, aconseja el cocinero en proceso.

Por otro lado, mencionó que la competencia en creación de contenidos es muy grande, y solo se espera ser reconocido mientras más valor agregado se tenga.

Mientras ayude a las personas, se solucione alguno de sus problemas, afirmó que ese es el contenido que las plataformas valoran.

“También es importante el nicho que van a trabajar, porque puedes hablar de muchas cosas y no le das información concreta al algoritmo.

“No meter tantas cosas porque no se es claro, entre más información le des de lo que estás haciendo más te va a posicionar y mostrar a las personas correctas” finalizó el cocinero de los Tuxtlas.

