Coatzacoalcos suma más de 200 días sin secuestros

Xalapa, Ver.- Coatzacoalcos lleva más de 200 días sin un solo secuestro y la entidad veracruzana es el segundo estado mejor en tasa delictiva a nivel nacional, presumió el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

La mañana de este jueves ofreció conferencia de prensa en Palacio de Gobierno donde recordó que el INEGI no solo dio información sobre el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote, donde el primero, que presuntamente estaba ubicado en el estado de Puebla y no en Veracruz.

“Ese es el dato que había que remarcar, eso no quiere decir que no sucedan, si no que estamos a la baja y que Veracruz, por primera vez, empieza a figurar como los estados más seguros del país. En general, en promedio y en la forma de evaluación que tienen los datos del Secretariado y ahora que lo refleja el INEGI”, pronunció.

La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difundió información en el Registro de Nombres Geográficos Continentales, Insulares y de las Formas de Relieve Submarino donde determinaban que la ubicación del Citlaltépetl, nombre real del Pico de Orizaba, se atribuía al estado colindante de Puebla.

De acuerdo con el informe del INEGI, el “Monte de la Estrella”, que se ubica en los límites entre Puebla y Veracruz con una altitud de 5 mil 610 metros sobre el nivel del mar, pertenece sólo a los poblanos.

Su información causó revuelo entre los veracruzanos que opinaron, criticaron y hasta crearon memes en redes sociales.

¿Poblano? ¿El Pico de Orizaba es poblano? pic.twitter.com/C8FkmC6vwa — Membrana de Costco (@elciempies) September 28, 2021

*INEGI anexa el Pico de Orizaba a Puebla



*Veracruzanos: pic.twitter.com/OfCyt11foc — Rancho Relaxo ✹ (@ed_zamudio) September 28, 2021

Al respecto, García Jiménez señaló que la información difundida por este instituto, sobre tema de violencia, se dejó en segundo plano de difusión y relevancia estatal.

“La incidencia delictiva en las personas, de acuerdo con gráficas del INEGI, hay una disminución en los delitos por cada 100 mil habitantes durante el 2020. Da a conocer esta parte comparado con los años anteriores, hay una disminución respecto al año anterior, aquí lo subraya, son textos extraídos como lo presenta el informe a nivel nacional”, añadió.

Por: Arantxa Arcos, colaboradora

