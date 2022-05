CMAS de Xalapa analiza un incremento a sus tarifas: Ricardo Ahued 

La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa analiza un incremento a sus tarifas, reconoció el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil al señalar que se trataría de una actualización de los costos.



El edil indicó que mientras productos no indispensables como los refrescos o incluso algunos necesarios como el servicio de luz eléctrica han tenido aumentos en sus tarifas en hasta 500 por ciento, el agua ha tenido aumento de 12 por ciento.



“En los últimos tres años aumentó el gas más de 280 por ciento, los refrescos 540 por ciento, el recibo de luz eléctrica 400 por ciento y el agua que es vital y es sagrada ha subido 12 por ciento. Si no indexamos la inflación tarde que temprano vamos a entregar cuentas a nuestros hijos y cuando no tengamos agua mirarán atrás y nos harán responsables”.

En ese sentido, dijo que el aumento que se analiza podría aplicarse durante el próximo año, aunque insistió en que el objetivo no es afectar el bolsillo de la población sino lograr hacer de CMAS aún más eficiente.



“Hay que actualizar la inflación y ser conscientes, ¿sabe cuánto ha incrementado el cemento, varilla? Todo se incrementó y vamos a valorar si el siguiente año tenemos condiciones”.



Recordó que actualmente CMAS casi el 90 por ciento se va en el pago de nóminas y prestaciones de los trabajadores, de ahí la urgencia de una reestructura.

Con información de AVC Noticias