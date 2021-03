Clima en Veracruz.- El evento de surada con rachas fuertes en la parte alta de Orizaba, Los Tuxtlas y cuenca baja del Coatzacoalcos tenderá a debilitarse gradualmente durante esta mañana, sin embargo, apoyará nuevamente ambiente diurno muy cálido en territorio veracruzano con temperaturas máximas de mayor importancia en porciones del centro-sur del estado de Veracruz.

Se esperan temperaturas máximas de 30 a 37° C en zonas de montaña y costa, y de 40° C o superiores con bochorno de hasta 45° C en planicie.

🚩La #Surada registra rachas entre 50 a 60 km/h en el observatorio meteorológico de #Orizaba.



A partir de este mediodía se esperan cambios en las condiciones del tiempo, con la posible llegada del frente frío número 45 al norte y centro de Veracruz, en su desplazamiento encontrará un ambiente relativamente seco, lo que podría implicar un ligero incremento en la nubosidad y bajo potencial de lluvias, pero sin descartar lluvias y chubascos dispersos.

🥵Amigas y amigos, otro día con ambiente caluroso a muy caluroso al mediodía-tarde en el estado de Veracruz. Aquí el pronóstico de temperaturas máximas para este jueves 25 de marzo.👇 Mañana disminuyen ligeramente. pic.twitter.com/J5nK3WhRov — MeteorologíaSPCVer (@spcver) March 25, 2021

Por detrás del frente frío, la masa fría ocasionará un evento del Norte de corta duración con posibles rachas mayores a 80 kilómetros por hora en la costa norte; y de 60 a 75 kilómetros por hora en la costa central, además de oleaje elevado cercano al litoral. Ambos tenderán a debilitarse durante el día viernes, cuando el ambiente diurno podría refrescar ligeramente.

