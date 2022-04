Clima en Veracruz: continúa el ambiente caluroso en las playas veracruzanas

De acuerdo con el reporte meteorológico, se esperan pocos cambios en las altas temperaturas del estado de Veracruz, predominando un ambiente caluroso a lo largo de este viernes, sin embargo, la región montañosa central cuenta con posibilidades de algunas lluvias y chubascos.

En la zona norte del estado se esperan cielos nublados con baja probabilidad de lluvia, aunque no se descartan precipitaciones en las zonas que limitan con los estados de Hidalgo y Puebla, sobre todo durante la tarde-noche. Las temperaturas máximas en la zona se encontrarán entre los 40° C y los 34° C en la costa, y la temperatura mínima podría llegar a los 20° C, que podrían disminuir en la región montañosa.

En la región de montañas del centro de la entidad aumentarán los cielos nublados y la probabilidad de lluvias por la tarde y noche, especialmente en las zonas que limitan con el estado de Puebla, no se descartan granizadas ni niebla a lo largo del día para este territorio. El ambiente será fresco con temperaturas máximas de 30° C y mínimas de 15° C.

En la parte costera y la llanura centro habrá cielos despejados durante el día, con algunas nubes a medida que se acerca la noche. El ambiente se mantendrá caluroso, con temperaturas máximas entre los 38° C y 34° C en la costa, y mínimas de 20° C.

En la zona sur del estado se esperan cielos despejados con algunas nubes a lo largo del día y la noche, con una disminución ligera de temperaturas, por lo que el calor permanecerá durante el medio día y la tarde, con temperaturas máximas de 38° C y mínimas de 20° C.

Protección Civil recomienda seguir las precauciones, evitar acciones que puedan originar incendios forestales, pastizales o basureros, y atender las indicaciones de las autoridades locales.

