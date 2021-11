Xalapa, Ver.- Clientes de la empresa Telcel, propiedad de Carlos Slim, en la capital del estado denuncian que la empresa está cometiendo “fraude” a quienes contrataron una línea por plan y han comprado un equipo celular a crédito.

Esta situación ha sido denunciada por clientes que están insatisfechos con las políticas que emplea dicha compañía, realizando cobros excesivos durante las últimas semanas.

De acuerdo con Ricardo Valdés Domínguez, cliente de dicha empresa desde hace más de seis años, sus pagos los realiza mes tras mes, desde la aplicación de Telcel.

Sin embargo, a mediados de octubre pasado, la empresa no generó el cobro correspondiente por una cantidad superior a los mil pesos. Dicha situación resultó extraña para él, ya que nunca había ocurrido.

Acudió a las oficinas y en ventanilla le dijeron que no se había generado ningún cargo y que su pago debía realizarlo antes del 20 de noviembre.

“Pero en la aplicación me aparecía que me había quedado sin datos, cuando mi plan tiene más de 10 mil megas y nunca se me habían agotado, porque siempre uso las redes wifi de casa y del trabajo”, expresó el afectado.

Hace unos días, se percató de que, en la misma aplicación, la empresa le exigía un pago por más de 3 mil pesos, es decir, más del doble de lo que había pagado mensualmente.

Cliente de Telcel en Xalapa acusa estar siendo defraudado por la empresa

“El argumento del empleado que me atendió fue que se me estaban cobrando dos meses de servicio, más un excedente de datos móviles superior a los 600 pesos, lo que resulta ilógico porque llevo claramente el conteo de mi consumo mensual. Esto es un fraude y he visto en redes sociales que hay muchas personas afectadas con esta situación en distintas partes del estado y del país”, acusó. INFORMACIÓN DE ARANTXA ARCOS

